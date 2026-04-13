top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Предварительная касса уикенда: «Вот это драма!» уверенно вырвалась в лидеры

Предварительная касса уикенда: «Вот это драма!» уверенно вырвалась в лидеры

Автор: Георгий Романов

13 апреля 2026

«Моя собака – космонавт» забрала бронзу чарта

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда стал американский проект ВОТ ЭТО ДРАМА! (VLG). Новинка с Зендеей и Робертом Паттинсоном прошла по верхней планке ожиданий и заработала порядка 160 млн рублей (258,7 тысячи зрителей). 

Бронза чарта отошла другой крупной новинке уикенда – семейной картине МОЯ СОБАКА – КОСМОНАВТ (CP). Отечественная картина освоила чуть больше 74 млн рублей (180,3 тысячи зрителей) за четыре дня проката. 

Российский мультфильм ЗОЛУШКА. ТАЙНА ТРЕХ ЖЕЛАНИЙ (NMG) смог заработать почти 12 млн рублей. Проект занял седьмое место таблицы лучших релизов уикенда, однако показал наихудшую среднюю заполняемость в первой десятке. 

Строчкой ниже расположился фильм ужасов МУМИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЗЛА (EXP), заработавший в первый уикенд 10 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма ВОТ ЭТО ДРАМА!

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Александр Цекало займется кинопроизводством с экс-акционером «Альфа-банка»
Подробнее
Минкультуры предложило приоритетные темы поддержки кино и ее объемы в 2026 году
Подробнее
«Атмосфера Кино» стала новым лидером рейтинга дистрибьюторов
Подробнее
Официальная касса России: крепкие сердца
Подробнее
Касса России: «Твое сердце будет разбито» вновь возглавило чарт
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Твое сердце будет разбито» вновь вырвало победу
Подробнее
Объявлена программа 79-го Каннского кинофестиваля
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Вот это драма!» обгоняет «Материалистку»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 9–12 апреля
Подробнее
Госдума рассмотрит в третьем чтении новые поправки в закон о кинематографии
Подробнее
Объем рынка российских онлайн-кинотеатров в 2025 году составил 189 млрд рублей
Подробнее
Сарафан для горничной: как ориентированные на женщин проекты показывают себя в кинотеатрах России
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 9-12 апреля
Подробнее
Произведения Эдуарда Успенского экранизируют при помощи искусственного интеллекта
Подробнее
Фонд кино объявил подачу на господдержку национальных фильмов и картин о Дальнем Востоке
Подробнее
ИРИ призвал учитывать позицию ФАС при продвижении проектов в сети
Подробнее
Касса четверга: «Вот это драма!» возглавила чарт
Подробнее
Стали известны лауреаты анимационной премии «Икар» за 2025 год
Подробнее
«Россия 1» возглавила рейтинг телеканалов по доле аудитории в первом квартале 2026 года
Подробнее
Фонд кино утвердил список лидеров отечественного кинопроизводства на 2026 год
Подробнее