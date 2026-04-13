Предварительная касса уикенда: «Вот это драма!» уверенно вырвалась в лидеры

«Моя собака – космонавт» забрала бронзу чарта

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда стал американский проект ВОТ ЭТО ДРАМА! (VLG). Новинка с Зендеей и Робертом Паттинсоном прошла по верхней планке ожиданий и заработала порядка 160 млн рублей (258,7 тысячи зрителей).



Бронза чарта отошла другой крупной новинке уикенда – семейной картине МОЯ СОБАКА – КОСМОНАВТ (CP). Отечественная картина освоила чуть больше 74 млн рублей (180,3 тысячи зрителей) за четыре дня проката.



Российский мультфильм ЗОЛУШКА. ТАЙНА ТРЕХ ЖЕЛАНИЙ (NMG) смог заработать почти 12 млн рублей. Проект занял седьмое место таблицы лучших релизов уикенда, однако показал наихудшую среднюю заполняемость в первой десятке.



Строчкой ниже расположился фильм ужасов МУМИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЗЛА (EXP), заработавший в первый уикенд 10 млн рублей.



