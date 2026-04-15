Свердловская киностудия запустила сценарную лабораторию

Автор: БК

15 апреля 2026

Подать заявку на участие можно до 14 июня

На базе Свердловской киностудии начинает свою работу первая Сценарная лаборатория для авторов полнометражных игровых фильмов.

Программа позиционируется как инкубатор для авторов, который помогает усовершенствовать сценарий и подготовить его к подаче на конкурсы и гранты, а также к поиску частных инвестиций с целью финансирования производства.

Подать заявку можно до 14 июня. К участию приглашаются сценаристы старше 18 лет со всей России с готовыми сценариями полнометражных игровых фильмов. Ключевое условие отбора — действие будущих проектов должно быть связано с регионами Большого Урала и Сибири.

Лаборатория пройдет в смешанном формате и продлится пять месяцев: очные сессии, онлайн-работа с редакторами и финальный питчинг в декабре.

