Свердловская киностудия запустила сценарную лабораторию

Подать заявку на участие можно до 14 июня

На базе Свердловской киностудии начинает свою работу первая Сценарная лаборатория для авторов полнометражных игровых фильмов.

Программа позиционируется как инкубатор для авторов, который помогает усовершенствовать сценарий и подготовить его к подаче на конкурсы и гранты, а также к поиску частных инвестиций с целью финансирования производства.

Подать заявку можно до 14 июня. К участию приглашаются сценаристы старше 18 лет со всей России с готовыми сценариями полнометражных игровых фильмов. Ключевое условие отбора — действие будущих проектов должно быть связано с регионами Большого Урала и Сибири.

Лаборатория пройдет в смешанном формате и продлится пять месяцев: очные сессии, онлайн-работа с редакторами и финальный питчинг в декабре.