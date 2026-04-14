CinemaCon 2026: Презентация Studiocanal

Автор: Илья Кувшинов

14 апреля 2026

Четвертые «Приключения Паддингтона», ремейки «Побега из Нью-Йорка» и «Воя»

Вчера, 13 апреля, в Лас-Вегасе открылась выставка киноиндустрии CinemaCon, крупнейший индустриальный слет кинематографистов США. Первым ее мероприятием стала презентация Studiocanal.

Одной из главных новостей презентации стал запуск в разработку четвертого фильма франшизы ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА. По словам генерального директора Studiocanal Анны Марш, к проекту уже подключена команда сценаристов-комедиографов. Она также напомнила, что серия по мотивам книг Майкла Бонда на сегодняшний день является самой кассовой независимой семейной франшизой в мире.

Studiocanal также разрабатывает сразу две ремейка культовых картин 1980-х – фантастического боевика ПОБЕГ ИЗ НЬЮ-ЙОРКА Джона Карпентера и хоррора ВОЙ Джо Данте. В числе других грядущих проектов студии – экранизация бестселлера «Полночная библиотека» Мэтта Хейга, которая рассказывает о женщине, попадающей в мистическую библиотеку, где она может исследовать бесконечные версии своей жизни. Помимо этого, жанровый лейбл Sixth Dimension запустит триллер THE MANNEQUIN от режиссера Шона Бирна (ХИЩНЫЕ ТВАРИ) – съемки стартуют уже этим летом, а главную роль исполнит лауреат премии «Оскар» Мелисса Лео.

В рамках презентации были показаны первые материалы по сразу нескольким грядущим проектам. Среди них – драма INK Дэнни Бойла с Гаем Пирсом, рассказывающая о становлении медиаимперии Руперта Мердока и феномене британских таблоидов; байопик ELSINORE об актере Иэне Чарлсоне c Эндрю Скоттом и Оливией Колман; комедийный триллер EVERYBODY WANTS TO FUCK ME с Тэроном Эджертоном; хоррор Илая Рота ICE CREAM MAN.

Фото: кадр из фильма ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3

