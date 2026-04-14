top banner

CinemaCon 2026: презентация Sony Pictures

Автор: Илья Кувшинов

14 апреля 2026

Новый «Человек-паук», триквел «Джуманджи», «Социальная расплата» Аарона Соркина

Второй презентацией открывающего дня выставки киноиндустрии CinemaCon стало мероприятие Sony Pictures, которое традиционно провел глава киноподразделения студии Том Ротман. Он вновь призвал кинотеатры к увеличению эксклюзивных окон проката, сокращению рекламных блоков перед сеансами, а также снижению цен на билеты.

Центральным элементом презентации стал показ материалов по ключевым релизам студии. Ротман «пообщался» с виртуальным Томом Холландом, представившим сцену из кинокомикса ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ (31 июля). В показанном фрагменте забытый своими близкими Питер Паркер встречает Неда, пытающегося выяснить, кто же на самом деле скрывается под маской Человека-паука, а также Эм-Джей с новым возлюбленным. Сам Ротман назвал фильм «самым масштабным» проектом студии, а Холланд – «самым эмоциональным и взрослым» в серии.

Первым фрагментом также был представлен мультфильм ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ЗА ПРЕДЕЛАМИ ВСЕЛЕННЫХ (18 июня 2027 года). Картина продолжает историю Майлза Моралеса: по сюжету триквела герой оказывается в мире, где его альтернативная версия стала злодеем Бродягой, а сам Нью-Йорк лишен Человека-паука. Преследуемый «Обществом Пауков» и преданный друзьями, Майлз вступает в гонку со временем, чтобы спасти семью и восстановить свою реальность.

Дуэйн Джонсон, Кевин Харт и Джек Блэк лично объявили название третьей части франшизы – ДЖУМАНДЖИ: ОТКРЫТЫЙ МИР (Jumanji: Open World) – и премьеровали первый трейлер. В нем показано, как старая игровая приставка запускает сверхъестественные события уже в реальном мире. Релиз намечен на 25 декабря. Помимо этого, президент Sony Pictures Motion Picture Group Сэнфорд Панич также анонсировал, что студия разрабатывает анимационную экранизацию видеоигры Bloodborne со взрослым рейтингом R.

Идейный наследник СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ от Аарона Соркина – триллер СОЦИАЛЬНАЯ РАСПЛАТА (The Social Reckoning, 9 октября) – сосредоточится на опубликованном The Wall Street Journal в 2021 году расследовании о деятельности компании Марка Цукерберга. Главные роли в картине исполняют Майки Мэдисон, Джереми Аллен Уайт и Джереми Стронг, сыгравший самого Цукерберга. Также трейлером была представлена новая экранизация видеоигры RESIDENT EVIL (18 сентября) от режиссера ОРУДИЙ Зака Креггера. В показанном ролике курьер в исполнении Остина Абрамса оказывается втянут в кошмарную ночь, превращающуюся в борьбу за выживание.

Помимо этого, гостям презентации показали материалы по шестому АСТРАЛУ, комедии THE BREADWINNER и экранизации фантастического романа КЛАРА И СОЛНЦЕ от Тайка Вайтити. Также Дакота Фаннинг и Эль Фаннинг записали видеообращение со съемок THE NIGHTINGALE Майкла Морриса – их первой совместной полнометражной работы, а режиссер Джастин Лин представил проект HELLDIVERS с Джейсоном Момоа и сообщил о скором старте съемок в Новой Зеландии.

Фото: кадр из фильма ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ

Новости Рецензии Кино TV online

