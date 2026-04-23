Стали известны номинанты Национальной премии интернет-контента

Автор: БК

23 апреля 2026

На ежегодном пресс-мероприятии Институт развития интернета (АНО «ИРИ») представил шорт-лист V Национальной премии интернет-контента.

В числе номинаций – «Игровой сериал до 30 минут», «Игровой сериал более 30 минут», «Non-scripted-проект», «Документальный проект» и многие другие.

Торжественная церемония пройдет 28 мая во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Полный список номинантов

Видеоролик до 3 минут
• «Мой папа герой»
• «Дети – в капусте»
• «Фнрп: 35 лет на страже ваших прав!»
• «Гуфи Медалин – будь на чеку»
• «Я могу тебя очень ждать…»

Канал в мессенджере
• Чтиво
• SHOT Проверка
• АНО «Женский фронт»
• Цифровая история – Егор Яковлев
• Россия в глобальной политике

Анимационный контент
ТРИ КОТА. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ
• «Технолайк»
• «Герои Арктики»
• «Пинкод 2.0»
ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ

Спецпроект в интернет-СМИ
• «Военкоры. Разные времена, профессия – одна»
• «Научный стендап 2.0»
• «Попавшие в сети»
• «80 дней до Победы»
• «Время удивительных историй»

Музыкальный трек
• Бонд с кнопкой – Кухни
• 10age – Вот уж вечер (в рамках проекта «Строки и панчи»)
• «Последний вальс» (к/с «Ландыши. Вторая весна»)
• Асия – Дом
• Стас Море – Здравствуй, мама!

Non-scripted проект
• «Доктор, у меня это»
• «Монастыринг. Православное реалити»
• «Цивилизация»
• «Центральный канал»
• «Узлы времени»

Проект в вертикальном формате
• «Открытая промышленность»
• «Девичий дневник»
• «Разберись»
• «Психология русской литературы»
• «45 дней до Победы»

Подкаст
• «Сила слова»
• «Актерская студия Вадима Верника»
• «Как это было»
• «Про нас»
• «Захар+»

Вирусный контент
• Выступление хора Сретенского монастыря на борту самолета Москва-Ереван
• Настоящий Сигма бой
• Ансамбль Толока поет в русских деревнях
• Sasha Komovich – Снегурочка
• Креативное поздравление Александра Овечкина с триумфальной шайбой

Промо-кампания
• «Челюскин. Первые»
• «Один музей. Три взгляда»
• «Создавая будущее»
• «80 лет великой победы на Rutube»
• «Как нижегородские закаты отправились в мировой тур»

Блог
• «Алгоритм»
• «Робустова – рекламирую Россию»
• «Доктор Ивашков»
• Мария Чадина
• «Элемент Батыршиной»

Документальный проект
• «Рак. На пороге открытия»
• «Арт – это я»
• «Победа»
• «Дроновод»
• «Герои неизвестных войн»

Социальная интернет-акция
• Отец года
• #пирог на четвертое
• Дляподростков РФ
• Цветок Победы
• Великое начинается с детства

Игровой сериал до 30 минут
• «Избранный»
• «Хутор»
• «Между нами химия»
• «Министерство всего хорошего»
• «Олдскул»

Игровой сериал более 30 минут
• «Дорогой Вилли»
• «Таганрог»
• «Подслушано в Рыбинске»
• «Константинополь»
• «Свои»

