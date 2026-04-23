Стали известны номинанты Национальной премии интернет-контента

На ежегодном пресс-мероприятии Институт развития интернета (АНО «ИРИ») представил шорт-лист V Национальной премии интернет-контента.

В числе номинаций – «Игровой сериал до 30 минут», «Игровой сериал более 30 минут», «Non-scripted-проект», «Документальный проект» и многие другие.

Торжественная церемония пройдет 28 мая во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Полный список номинантов

Видеоролик до 3 минут

• «Мой папа герой»

• «Дети – в капусте»

• «Фнрп: 35 лет на страже ваших прав!»

• «Гуфи Медалин – будь на чеку»

• «Я могу тебя очень ждать…»

Канал в мессенджере

• Чтиво

• SHOT Проверка

• АНО «Женский фронт»

• Цифровая история – Егор Яковлев

• Россия в глобальной политике

Анимационный контент

• ТРИ КОТА. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ

• «Технолайк»

• «Герои Арктики»

• «Пинкод 2.0»

• ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ

Спецпроект в интернет-СМИ

• «Военкоры. Разные времена, профессия – одна»

• «Научный стендап 2.0»

• «Попавшие в сети»

• «80 дней до Победы»

• «Время удивительных историй»

Музыкальный трек

• Бонд с кнопкой – Кухни

• 10age – Вот уж вечер (в рамках проекта «Строки и панчи»)

• «Последний вальс» (к/с «Ландыши. Вторая весна»)

• Асия – Дом

• Стас Море – Здравствуй, мама!

Non-scripted проект

• «Доктор, у меня это»

• «Монастыринг. Православное реалити»

• «Цивилизация»

• «Центральный канал»

• «Узлы времени»

Проект в вертикальном формате

• «Открытая промышленность»

• «Девичий дневник»

• «Разберись»

• «Психология русской литературы»

• «45 дней до Победы»

Подкаст

• «Сила слова»

• «Актерская студия Вадима Верника»

• «Как это было»

• «Про нас»

• «Захар+»

Вирусный контент

• Выступление хора Сретенского монастыря на борту самолета Москва-Ереван

• Настоящий Сигма бой

• Ансамбль Толока поет в русских деревнях

• Sasha Komovich – Снегурочка

• Креативное поздравление Александра Овечкина с триумфальной шайбой

Промо-кампания

• «Челюскин. Первые»

• «Один музей. Три взгляда»

• «Создавая будущее»

• «80 лет великой победы на Rutube»

• «Как нижегородские закаты отправились в мировой тур»

Блог

• «Алгоритм»

• «Робустова – рекламирую Россию»

• «Доктор Ивашков»

• Мария Чадина

• «Элемент Батыршиной»

Документальный проект

• «Рак. На пороге открытия»

• «Арт – это я»

• «Победа»

• «Дроновод»

• «Герои неизвестных войн»

Социальная интернет-акция

• Отец года

• #пирог на четвертое

• Дляподростков РФ

• Цветок Победы

• Великое начинается с детства

Игровой сериал до 30 минут

• «Избранный»

• «Хутор»

• «Между нами химия»

• «Министерство всего хорошего»

• «Олдскул»

Игровой сериал более 30 минут

• «Дорогой Вилли»

• «Таганрог»

• «Подслушано в Рыбинске»

• «Константинополь»

• «Свои»