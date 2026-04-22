Официальная касса России: вот это петрушка

Трагикомедия ВОТ ЭТО ДРАМА! при противоречивых отзывах осталась лидером уикенда, потеряв на вторых выходных незначительные 21,2% сборов. Это заметно лучше, чем на том же отрезке было у АНОРЫ (-32%) и МАТЕРИАЛИСТКИ (-37%), но меньше, чем было у байопика МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ (-14,3%). Фильм с Зендеей и Робертом Паттинсоном пополнил кассу на 129 млн рублей, а суммарно заработал уже 357 млн рублей при 608 тысячах зрителей, что превосходит сборы фильмов ГОРНИЧНАЯ (325 млн рублей и 515 тысяч зрителей за тот же период) и МАТЕРИАЛИСТКА (191 млн рублей и 341 тысяча зрителей), также выпускаемых «Вольгой». При этом 25,8 млн рублей, по данным ЕАИС, пришлись на версию с субтитрами.

Разница между валовым бокс-офисом по итогам уикенда в статистике ЕАИС и общей кассой фильмов, по которым у нас имеются подтвержденные данные от дистрибьюторов, за минувшие выходные составила 99,4 млн рублей. Эту сумму БК определяет как примерные сборы пиратских релизов, основным из которых остается голливудский блокбастер ПРОЕКТ «КОНЕЦ СВЕТА». По сравнению с предыдущей неделей выручка неофициального проката уменьшилась на минимальные 12,4%.

Экранизация книги Анны Джейн ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО за месяц заработала 805 млн рублей, а число проданных билетов достигло 1,685 млн. Это близко к итоговым показателям таких картин, как ДРАКУЛА (1,758 млн), ПОЕХАВШАЯ (1,739 млн) и СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ (1,704 млн).

Во второй уикенд приключенческая лента МОЯ СОБАКА – КОСМОНАВТ заработала еще 51,2 млн рублей, продемонстрировав падение на 32,1%. Суммарная выручка фильма с Кириллом Зайцевым достигла 144 млн рублей, что позволило ему обойти по финансовому показателю схожие по интонации картины МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ (130 млн рублей и 400 тысяч зрителей) и МОЙ ДИКИЙ ДРУГ (88,2 млн рублей и 340 тысяч зрителей). Аудитория ленты составила 363 тысячи зрителей: это второе место в числе упомянутых референсов.

ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2 на пятой неделе преодолел отметку в 800 млн. На счету сиквела 832 млн рублей. Отставание от первой части (992 млн рублей после пяти уикендов) составляет 16,1% в денежном выражении и 16,6% по количеству зрителей (2,192 против 2,629 млн).

Пародийная комедия КОРОЛЕК МОЕЙ ЛЮБВИ за три недели освоила 208 млн рублей при 448 тысячах зрителей. Уже на следующем уикенде она обгонит по финансовому показателю тотал прошлогодней комедии ВАСИЛИЙ (213 млн рублей и 507 тысяч зрителей).

Комедия с элементом фэнтези ПЕТРУШКА привлекла на стартовом уикенде 17,4 млн рублей за 42 тысячи проданных билетов. Фильм с Александром Метелкиным и Никитой Кологривым среди семейных релизов дистрибьютора «Наше кино» обошел проект МАЛЕНЬКИЙ ШЕФ (8,8 млн рублей и 30 тысяч зрителей), но уступил показателям картин ПАПА МОЖЕТ (25,9 млн рублей и 60 тысяч зрителей) и СЕМЕЙНЫЙ ПРИЗРАК (28,8 млн рублей и 74 тысячи зрителей). В среднем на один сеанс новинки приходило 6 человек, что стало худшим показателем в топ-10.

Боевик НОРМАЛ с Бобом Оденкерком заработал 16,5 млн рублей. Это немногим больше, чем было на старте других зарубежных экшнов: УБОЙНАЯ СУББОТА (15,1 млн рублей) с Аланом Ричсоном и РЕЙС НАВЫЛЕТ (13,4 млн рублей) с Джошем Хартнеттом. С последним новинка сравнялась по числу зрителей – 27 тысяч человек. Для дистрибьютора «Парадиз» релиз показал лучший старт года по обоим показателям, сместив на вторую строчку хоррор СВИСТ (10,6 млн рублей и 22 тысячи зрителей).

Индонезийский фильм ужасов ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. НОВАЯ КРОВЬ начал работу с суммы в 13,1 млн рублей при 26 тысячах зрителей. Это меньше, чем было у новогоднего ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ. НОВЫЙ АТТРАКЦИОН (20,9 млн рублей и 33 тысячи зрителей), но больше, чем у ДВА, ТРИ, ПРИЗРАК, ПРИДИ! (7,2 млн рублей и 15 тысяч зрителей) и АСТРАЛ. ШКОЛА КОШМАРОВ (6,5 млн рублей и 14 тысяч зрителей), которые также выпускала в прокат «Кинологистика».

Мультфильм из Ирана ТОЛСТЯК ЮЗИ замкнул топ-10 с кассой 11,3 млн рублей. Новинка обошла недавнюю анимацию КРАСНАЯ МАСКА. НАСТОЛЬНАЯ КНИГА СУПЕРГЕРОЯ (7,6 млн рублей и 20 тысяч зрителей) и приблизилась к показателям РЫБКИ УНЫВАКИ. ПОДВОДНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ (11,9 млн рублей и 30 тысяч зрителей). Историю леопарда из Нью-Йорка посмотрели 28 тысяч зрителей. По обоим показателям это лучший стартовый результат для дистрибьютора TenLetters с марта 2025 года, когда выходил мультфильм 200% ВОЛК (16,5 млн рублей и 49 тысяч зрителей).

Также в прокат вышли французская драма ГУРУ (11-е место, 9,3 млн рублей и 14,4 тысячи зрителей), боевая комедия с Джеки Чаном ОПЕРАЦИЯ «ПАНДА». ДИКАЯ МИССИЯ (13-е место, 6,7 млн рублей и 13,9 тысяч зрителей) и перевыпуск классического корейского триллера ОЛДБОЙ (19-е место, 1,5 млн рублей и 2,8 тысячи зрителей).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 508 млн рублей, с учетом стран СНГ – 563 млн рублей. Это на 1,3% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 24,1% больше, чем было на аналогичном уикенде 2025 года, когда в прокате стартовал КРАКЕН.

22.04.2026 Автор: Вероника Скурихина