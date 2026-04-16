Питчинг дебютантов: сессия «Кто будет создавать кино завтра? Диалог продюсеров и AI‑авторов»

Открытая дискуссионная сессия «Кто будет создавать кино завтра? Диалог продюсеров и AI‑авторов» состоялась в рамках 48‑го ММКФ и деловой программы Всероссийского питчинга дебютантов. Мероприятие собрало ведущих экспертов в области искусственного интеллекта и кинопроизводства. В дискуссии приняли участие продюсеры Иван Голомовзюк, Екатерина Кононенко, Яна Шмайлова, AI‑режиссеры Екатерина Кравцова и Дима Терем, а также руководитель кластера медиатехнологий Ольга Сиротенко. Все спикеры сошлись на том, что искусственный интеллект больше не экспериментальная технология – он уверенно интегрируется в повседневные процессы кинопроизводства. При этом сейчас ИИ используется как инструмент оптимизации процессов и способ сделать индустрию доступнее для тех, кто раньше не мог в нее войти.

Модератором дискуссии выступил Павел Перегудов – основатель конкурса AI‑фильмов MyFilm48. В начале обсуждения он отметил изменение отношения к нейросетям: если раньше большинство было настроено к ним скептически, то сейчас наблюдается рост интереса к экспериментам. Среди подтверждений тренда можно отметить увеличение количества конкурсов в сфере нейрокино. В пример привели масштабный конкурс от «Союзмультфильма» в честь 90‑летия студии, введение компетенции «промпт‑инжиниринг» в Art Masters, недавно прошедший SKILLOUT Hackathon – двухдневный чемпионат по созданию ИИ-контента и, конечно, сам конкурс MyFilm48 с призовым фондом 12 млн рублей. Еще одним удачным кейсом стало сотрудничество с музеем «Атом» и проведение международного форума AI-кинематографистов «Генератор».

Однако подтверждать важность ИИ и не требуется. Почти все продюсеры отметили, что если в 2024–2025 годах все присматривались к технологии и тестировали ее, то сейчас проекты с внедрением нейросетей уже активно запускаются. Екатерина Кононенко отметила, что уже в половине ее проектов так или иначе использован ИИ. А AI-режиссер Дмитрий Терем и вовсе считает, что нейросети – «последняя надежда российского кинематографа».

Проблемы и вызовы ИИ

Главной сложностью в работе с ИИ остается дефицит кадров. По словам Екатерины Кононенко, проблема не в количестве людей, а в профессиональном подходе и понимании производственных процессов. Необходимо обучать не только инструментам, но и культуре работы с пайплайнами. Дмитрий Терем также считает, что в ИИ сферу легче перейти подготовленным людям со специализированным образованием: «Проще научить профессионала за две недели, чем пять лет делать из новичка профи». Еще одна сложность заключается в том, что пока ИИ трудно внедрить в работу большой команды. Дмитрий поделился собственным опытом: «Я сам делаю 6 минут контента за неделю, а 17 человек делают за это же время 1 минуту. Сложно делать всем в одном стиле».

Мешает развитию индустрии и отсутствие готовых решений. Иван Голомовзюк сосредоточился на том, что ИИ в кино – это новое поле для всех: «Меню или инструкции, как сгенерить фильм, пока нет». У него был и неудачный опыт работы с классическими подходами: попытка создания короткометражки для конкурса Google в Дубае не увенчалась успехом. Создать сценарий и использовать работу классических режиссеров с нейросетями не получилось: «Для работы нужны те, кто генерит сам».

Сложности возникают и в соединении авторского видения и возможностей ИИ. Продюсер Яна Шмайлова отметила, что нейросети могут сделать далеко не все: «Актерскую игру не заменить. Мы далеки от того, чтобы сделать полноценное реалистичное кино в нейросети».

Екатерина Кононенко подчеркнула и неопределенность правового регулирования ИИ в кино и вообще наличия Интернета в будущем: «Может, нам всем в театры придется вернуться». Также продюсер не понимает, почему нельзя использовать иностранные нейросети в создании кино: «Мы же не задумываемся, откуда у нас камеры и программы для монтажа. А это такой же инструмент».

Преимущества нейросетей в кино

Технологии дают возможности для реализации идей региональных студий, у которых нет бюджетов на большие научно-фантастические или другие дорогие проекты. Павел Перегудов считает, что главное достоинство нейросетей состоит в том, что они масштабируют воронку попадания людей в киноиндустрию: «Иногда ребята из регионов показывают более проработанные истории и тонкую работу с инструментарием в своих работах». Среди AI-креаторов часто можно найти неограненные алмазы. Так, благодаря ИИ энтузиасты и опытные продюсеры оказываются на одной площадке. К первым относится, например, Екатерина Кравцова, которая сама экранизирует свои произведения: «К тому, чтобы показывать истории на экране, я пришла около полутора лет назад». Несмотря на отсутствие профильного образования, по словам Павла Перегудова, работы Екатерины высоко оценивали жюри конкурса. Самым сложным в работе для нее также остается соблюсти стилистическую стройность, «соединить красивые картинки воедино».

Большую роль в развитии ИИ в кино сыграют образовательные и инфраструктурные проекты. Ольга Сиротенко как руководитель кластера медиатехнологий рассказала о главных целях организации. Главное – собрать таланты и профильных специалистов: кластер сотрудничает как с традиционными вузами, так и с людьми без профильного образования, а также участвует в отборе резидентов Сколково. Молодые специалисты с помощью кластера могут улучшить свои навыки через курсы и хакатоны. Не менее важная задача – соединить стартапы в области ИИ с заказчиками, создать сообщество для роста индустрии в целом и даже предоставить льготную аренду площадок.

Перспективы развития ИИ в течение 5 лет

Ольга Сиротенко уверена, что через 5 лет ИИ будет играть большую роль в кинематографе. Нейросети помогут сократить количество людей, работающих над проектами, до десяти. Иван Голомовзюк подчеркнул важность сценария и человеческой истории, сравнив происходящее с историей театра – как и сценическое искусство, классическое кино никуда не уйдет. Он предположил, что появятся фильмы с интерактивным сюжетом, как в компьютерных играх, и потоковое телевидение с генерацией контента в режиме реального времени. Дмитрий Терем поддержал идею с соединением кино и компьютерных игр и предложил использовать дипфейки в создании фильмов: человек может заплатить за то, чтобы стать главным героем или вставить свое лицо вместо зомби. Павел Перегудов верит, что скоро появится хит, созданный ИИ и командой до пяти человек, который получит большие сборы и укрепит доверие к технологии.

Однако пока тех, кто вкладывается в создание полнометражных фильмов, полностью сделанных ИИ, можно пересчитать по пальцам. Развитие нейросетей остается делом времени. Сейчас технологии открывают новые возможности для энтузиастов и профессионалов, особенно в регионах. При этом классическое образование и человеческое творчество остаются ключевыми факторами успеха.

16.04.2026 Автор: Аксинья Трушенко