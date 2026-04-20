top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  Разработка концепции реконструкции кинотеатра «Октябрь» завершится к концу 2026 года

Разработка концепции реконструкции кинотеатра «Октябрь» завершится к концу 2026 года

Автор: Илья Кувшинов

20 апреля 2026

Об этом сообщил генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров

«Газпром-Медиа Холдинг» завершит разработку концепции реконструкции кинотеатра «Октябрь» к концу 2026 года. Об этом сообщил генеральный директор холдинга Александр Жаров.

Ожидается, что площадка превратится в мультифункциональный центр, способный принимать не только кинопремьеры, но и музыкальные шоу.

«Кинотеатр «Октябрь» – особый исторический объект, и наша задача – превратить его в новую точку притяжения. Разработка проекта ведется, завершение концепции планируется к концу 2026 года. После этого предстоит утверждение проекта городом. Далее мы должны будем понять, есть ли у нас такой бюджет или потребуются инвестиции со стороны.  Реновацию, при положительном решении, необходимо будет провести максимально быстро – все-таки здание на Новом Арбате, – в течение года, при этом уделяя особое внимание историческому фасаду с мозаикой», – заявил Жаров.

Здание «Октября» было построено в 1967 году. В последний раз его масштабная реконструкция проходила с 1998 по 2005 год.

Фото: официальный сайт кинотеатра

Новости Рецензии Кино TV online

