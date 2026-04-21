Премия кинооператоров «Белый квадрат» назвала лауреатов за 2025 год
Автор: БК
21 апреля 2026
Главный приз достался Вячеславу Лисневскому за фильм «Роднина»
Стали известны лауреаты XXII ежегодной премии киноизобразительного искусства «Белый квадрат».
Главный приз за лучшую операторскую работу в полнометражном художественном фильме 2025 года достался Вячеславу Лисневскому (РОДНИНА). Награду за лучшую работу оператора в сериале получил Станислав Шарков («Константинополь»).
Почетной премии за вклад в операторское искусство был удостоен оператор неигрового кино Виктор Доброницкий, а специальной награды «Операторское признание» – режиссер Никита Михалков.
Ведущим торжественной церемонии выступили актеры Лев Зулькарнаев и Гоша Токаев.
Фото: кадр со съемок фильма РОДНИНА
