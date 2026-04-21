Премия кинооператоров «Белый квадрат» назвала лауреатов за 2025 год

Главный приз достался Вячеславу Лисневскому за фильм «Роднина»

Стали известны лауреаты XXII ежегодной премии киноизобразительного искусства «Белый квадрат».

Главный приз за лучшую операторскую работу в полнометражном художественном фильме 2025 года достался Вячеславу Лисневскому (РОДНИНА). Награду за лучшую работу оператора в сериале получил Станислав Шарков («Константинополь»).

Почетной премии за вклад в операторское искусство был удостоен оператор неигрового кино Виктор Доброницкий, а специальной награды «Операторское признание» – режиссер Никита Михалков.

Ведущим торжественной церемонии выступили актеры Лев Зулькарнаев и Гоша Токаев.

Фото: кадр со съемок фильма РОДНИНА