В Казахстане пройдет Фестиваль российского кино

Автор: БК

20 апреля 2026

С 23 по 26 апреля в Астане в рамках «Дней культуры России в Казахстане» пройдет Фестиваль российского кино, организованный РОСКИНО при поддержке Минкультуры России.

«Фестиваль российского кино в Казахстане – важное событие, объединяющее наши страны через искусство и кинематограф. Мероприятие станет еще одним значимым шагом на пути укрепления дружбы между нашими народами, развития межгосударственного культурного обмена и дальнейшего плодотворного сотрудничества», – отметила министр культуры России Ольга Любимова.

В кинотеатре Kinopark 7 IMAX Keruen зрители смогут увидеть военную драму АВГУСТ, семейную комедию ЧЕБУРАШКА 2, музыкальную сказку БУРАТИНО, экранизацию романа Евгения Водолазкина АВИАТОР, спортивную драму ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ, ретро-детектив КРАСНЫЙ ШЕЛК и мультфильм ТРИ КОТА. ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ.

Гостей фестиваля также ожидают встречи с актерами Дарьей Кукарской (АВИАТОР) и Антоном Савватимовым (ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ), которые представят фильмы и пообщаются со зрителями.

Фото: кадр из фильма АВИАТОР

