В программу вошла 21 картина

С 9 по 30 июня в десяти городах Сербии пройдет Фестиваль российского кино, организованный РОСКИНО при поддержке Министерства культуры РФ.

В программу вошла 21 картина, уже получившая признание зрителей в России и на международных показах РОСКИНО. Городами-участниками станут Белград, Ниш, Суботица, Пирот, Александровац, Варварин, Крушевац, Алексинац, Сокобаня и Ягодина.

Фестиваль откроется в Белграде фантастической драмой АВИАТОР, которую представит режиссер Егор Михалков-Кончаловский. Также зрители увидят музыкальную сказку БУРАТИНО, мультфильм ФИННИК 2, военную драму ОТЕЦ, мелодраму ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА и семейную ленту ЧЕБУРАШКА 2.

Гостями смотра станут режиссер Игорь Волошин (БУРАТИНО), актер Кирилл Кузнецов (ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА), а также продюсеры Константин Дыдышко и Татьяна Яковенко (ОТЕЦ), которые представят свои проекты и встретятся со зрителями.

Отдельная программа будет посвящена отечественной анимации. В нее вошли классические мультфильмы «Варежка», «Крокодил Гена», «Ну, погоди!» и «Умка», а также современные короткометражные проекты. Показы приурочены к 90-летию киностудии «Союзмультфильм» и дополнятся мастер-классом по созданию анимации.

Помимо киносеансов в рамках Фестиваля российского кино в Сербии откроется выставка проекта «Кино | Театр». Экспозиция будет посвящена фильму АВИАТОР и продолжит реализовывать совместную программу РОСКИНО и Бахрушинского театрального музея.

Фото: кадр из фильма АВИАТОР