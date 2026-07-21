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В ЮАР пройдут Дни российского кино

Автор: БК

21 июля 2026

Мероприятие запланировано на 24 и 25 июля

24 и 25 июля в Дурбане (ЮАР) пройдут Дни российского кино, организованные РОСКИНО при поддержке Министерства культуры РФ. Показы состоятся в рамках 47-го Дурбанского международного кинофестиваля.

В программу вошли российско-китайский детектив КРАСНЫЙ ШЕЛК Андрея Волгина и приключенческий фильм ЛЕВША Владимира Беседина.

«Африканский континент остается одним из важнейших направлений международной деятельности РОСКИНО. Мы рады вновь представить российское кино зрителям Южно-Африканской Республики в рамках одного из крупнейших кинофестивалей региона», – отметила генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова.

Показы продолжат работу РОСКИНО по продвижению российского кино на Африканском континенте и развитию культурного сотрудничества между Россией и Южно-Африканской Республикой.

Фото: кадр из фильма ЛЕВША

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