Предварительная касса уикенда: «Вот это драма!» во второй раз на вершине чарта

Автор: Георгий Романов

20 апреля 2026

Лучшей новинкой стал семейный проект «Петрушка»

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда вновь стало драмеди ВОТ ЭТО ДРАМА! (VLG). Проект показал минимальное падение относительно первой недели проката и записал на свой счет еще 128,3 млн рублей (206,6 тысяч зрителей). 

Лучшая новинка уикенда – отечественная комедия ПЕТРУШКА (NKI) – заработала за четыре дня проката в районе 17,3 млн рублей (41,7 тысяч зрителей). Это позволило ей занять шестое место в таблице лучших релизов уикенда. 

Строчкой ниже расположился боевик НОРМАЛ (PRD) с Бобом Оденкерком в главной роли. В копилке проекта оказалось примерно 16 млн рублей. 

Чуть больше 13 млн рублей на стартовой неделе освоил фильм ужасов ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. НОВАЯ КРОВЬ (KNLG). К вечеру воскресенья индонезийский проект оказался на девятой строчке чарта. 

Замкнул десятку лучших мультфильм ТОЛСТЯК ЮЗИ (TNL) с 11,3 млн рублей в своей копилке. 

Фото: кадр из фильма ВОТ ЭТО ДРАМА!

Самое читаемое

CinemaCon 2026: презентация Universal Pictures
Подробнее
CinemaCon 2026: презентация Sony Pictures
Подробнее
CinemaCon 2026: презентация The Walt Disney Studios
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 16–19 апреля
Подробнее
CinemaCon 2026: презентации Angel Studios, Sony Pictures Classics и STUDIOCANAL
Подробнее
CinemaCon 2026: презентация Warner Bros. Pictures
Подробнее
CinemaCon 2026: презентация Paramount Pictures
Подробнее
Касса России: «Вот это драма!» возглавила прокат
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 16-19 апреля
Подробнее
CinemaCon 2026: презентация Amazon MGM Studios
Подробнее
Nickelodeon стала жертвой хакеров
Подробнее
Стали известны программа и экспертный совет Московского питчинга дебютантов
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Нормал» пока опережает «Петрушку»
Подробнее
Свердловская киностудия запустила сценарную лабораторию
Подробнее
Госдума приняла закон для полного госфинансирования анимации
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Вот это драма!» уверенно вырвалась в лидеры
Подробнее
CinemaCon 2026: презентация Neon
Подробнее
Байопик о Майкле Джексоне выйдет в официальный российский прокат
Подробнее
«Иви» запускает подписку с показом рекламы
Подробнее
В Москве прошла премьера драмы «Коммерсант»
Подробнее