Предварительная касса уикенда: «Вот это драма!» во второй раз на вершине чарта
Лучшей новинкой стал семейный проект «Петрушка»
Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда вновь стало драмеди ВОТ ЭТО ДРАМА! (VLG). Проект показал минимальное падение относительно первой недели проката и записал на свой счет еще 128,3 млн рублей (206,6 тысяч зрителей).
Лучшая новинка уикенда – отечественная комедия ПЕТРУШКА (NKI) – заработала за четыре дня проката в районе 17,3 млн рублей (41,7 тысяч зрителей). Это позволило ей занять шестое место в таблице лучших релизов уикенда.
Строчкой ниже расположился боевик НОРМАЛ (PRD) с Бобом Оденкерком в главной роли. В копилке проекта оказалось примерно 16 млн рублей.
Чуть больше 13 млн рублей на стартовой неделе освоил фильм ужасов ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. НОВАЯ КРОВЬ (KNLG). К вечеру воскресенья индонезийский проект оказался на девятой строчке чарта.
Замкнул десятку лучших мультфильм ТОЛСТЯК ЮЗИ (TNL) с 11,3 млн рублей в своей копилке.
Фото: кадр из фильма ВОТ ЭТО ДРАМА!