Клим Шипенко и Соня Карпунина снимут новую экранизацию сказки «Золушка»

Релиз картины предварительно запланирован к прокату на 10 февраля 2028 года

Студия Yellow, Black and White, телеканал «Россия» и кинокомпания ТЕМП запускают работу над экранизацией «Золушки».

Режиссерами картины выступят Клим Шипенко и Соня Карпунина.

«Браться за такую сказку – большая ответственность для нас. Это история, которую любят многие поколения детей и их родителей. Нам важно сохранить уважение к советской экранизации, но рассказать ее современным киноязыком.

Я уверен, как сорежиссер Соня Карпунина привнесет в проект не только свой талант, но и тонкое ощущение героини, женский взгляд на эту историю. Мне кажется, именно это позволит нашей ЗОЛУШКЕ заговорить и с детьми, и со взрослыми на понятном и живом языке, сохранив веру в чудо, которое может случиться с каждым», – отметил Шипенко.

Релиз картины предварительно запланирован к прокату на 10 февраля 2028 года.

Фото: кадр из фильма ЗОЛУШКА