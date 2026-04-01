Предпродажи уикенда: «Королек моей любви» превзошел «Конец Славы»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями выходивших ранее аналогов. Сегодня мы рассмотрим комедию КОРОЛЕК МОЕЙ ЛЮБВИ (CP), хоррор ХИЩНИК. ПУТЬ В ПРЕИСПОДНЮЮ (NKI) и фэнтези ДЕТИ ЛЕСА 2 (CPF).
Комедия КОРОЛЕК МОЕЙ ЛЮБВИ предварительно освоила 2,5 млн рублей. Лента превзошла большинство аналогов, включая картины КОНЕЦ СЛАВЫ (2,3 млн рублей, стартовые сборы – 127,7 млн), ВАСИЛИЙ (1,58 млн рублей, стартовые сборы – 101,3 млн), УВОЛИТЬ ЖОРУ (1,17 млн рублей, стартовые сборы – 61,9 млн), КОММЕНТИРУЙ ЭТО (982,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 52,5 млн) и ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ (697,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 73,5 млн). Выше новинки оказалась пародийная комедия НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА (3,5 млн рублей, стартовые сборы – 121,8 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА
|3,507
|КОРОЛЕК МОЕЙ ЛЮБВИ
|2,493
|КОНЕЦ СЛАВЫ
|2,258
|ВАСИЛИЙ
|1,581
|УВОЛИТЬ ЖОРУ
|1,167
|КОММЕНТИРУЙ ЭТО
|0,982
|ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ
|0,697
ДЕТИ ЛЕСА 2 предварительно заработали 595,4 тысячи рублей. Новинка опередила как первую часть франшизы (270,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 12,3 млн), так и другие похожие проекты ХВОСТАТЫЕ ПРИШЕЛЬЦЫ (140,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,5 млн) и ХРОНИКИ ПАНГОЛИНОВ (132,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,8 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ДЕТИ ЛЕСА 2
|595,4
|ДЕТИ ЛЕСА
|270,7
|ХВОСТАТЫЕ ПРИШЕЛЬЦЫ
|140,5
|ХРОНИКИ ПАНГОЛИНОВ
|132,2
Предварительные продажи билетов хоррора ХИЩНИК. ПУТЬ В ПРЕИСПОДНЮЮ составили 140,8 тысяч рублей. Новинка проиграла аналогу ДЖИПЕР КРИПЕРС. ВОЗРОЖДЕННЫЙ (207,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 33 млн), но опередила хорроры БУГИМЕН: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ (95,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,3 млн) и ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. ПАРК КОШМАРОВ (93,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,5 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ДЖИПЕР КРИПЕРС. ВОЗРОЖДЕННЫЙ
|207,5
|ХИЩНИК. ПУТЬ В ПРЕИСПОДНЮЮ
|140,8
|БУГИМЕН: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ
|95,9
|ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. ПАРК КОШМАРОВ
|93,2
Фото: кадр из фильма КОРОЛЕК МОЕЙ ЛЮБВИ
01.04.2026 Автор: Никита Никитин