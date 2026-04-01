top banner

Аналитика


Предпродажи уикенда: «Королек моей любви» превзошел «Конец Славы»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями выходивших ранее аналогов. Сегодня мы рассмотрим комедию КОРОЛЕК МОЕЙ ЛЮБВИ (CP), хоррор ХИЩНИК. ПУТЬ В ПРЕИСПОДНЮЮ (NKI) и фэнтези ДЕТИ ЛЕСА 2 (CPF). 

Комедия КОРОЛЕК МОЕЙ ЛЮБВИ предварительно освоила 2,5 млн рублей. Лента превзошла большинство аналогов, включая картины КОНЕЦ СЛАВЫ (2,3 млн рублей, стартовые сборы – 127,7 млн), ВАСИЛИЙ (1,58 млн рублей, стартовые сборы – 101,3 млн), УВОЛИТЬ ЖОРУ (1,17 млн рублей, стартовые сборы – 61,9 млн), КОММЕНТИРУЙ ЭТО (982,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 52,5 млн) и ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ (697,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 73,5 млн). Выше новинки оказалась пародийная комедия НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА (3,5 млн рублей, стартовые сборы –  121,8 млн).

Фильм   

Уровень предпродаж
(млн рублей)
НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА 3,507
КОРОЛЕК МОЕЙ ЛЮБВИ 2,493
КОНЕЦ СЛАВЫ 2,258
ВАСИЛИЙ 1,581
УВОЛИТЬ ЖОРУ 1,167
КОММЕНТИРУЙ ЭТО 0,982
ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ 0,697

ДЕТИ ЛЕСА 2 предварительно заработали 595,4 тысячи рублей. Новинка опередила как первую часть франшизы (270,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 12,3 млн), так и другие похожие проекты ХВОСТАТЫЕ  ПРИШЕЛЬЦЫ (140,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,5 млн) и ХРОНИКИ ПАНГОЛИНОВ (132,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,8 млн). 

Фильм   

Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ДЕТИ ЛЕСА 2 595,4
ДЕТИ ЛЕСА 270,7
ХВОСТАТЫЕ  ПРИШЕЛЬЦЫ 140,5
ХРОНИКИ ПАНГОЛИНОВ 132,2

Предварительные продажи билетов хоррора ХИЩНИК. ПУТЬ В ПРЕИСПОДНЮЮ составили 140,8 тысяч рублей. Новинка проиграла аналогу ДЖИПЕР КРИПЕРС. ВОЗРОЖДЕННЫЙ (207,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 33 млн), но опередила хорроры БУГИМЕН: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ (95,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,3 млн) и ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. ПАРК КОШМАРОВ (93,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,5 млн).

Фильм   

Уровень предпродаж
(тыс рублей)
ДЖИПЕР КРИПЕРС. ВОЗРОЖДЕННЫЙ 207,5
ХИЩНИК. ПУТЬ В ПРЕИСПОДНЮЮ 140,8
БУГИМЕН: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ 95,9
ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. ПАРК КОШМАРОВ 93,2

Фото: кадр из фильма КОРОЛЕК МОЕЙ ЛЮБВИ

01.04.2026 Автор: Никита Никитин

