Предпродажи уикенда: «Королек моей любви» превзошел «Конец Славы»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями выходивших ранее аналогов. Сегодня мы рассмотрим комедию КОРОЛЕК МОЕЙ ЛЮБВИ (CP), хоррор ХИЩНИК. ПУТЬ В ПРЕИСПОДНЮЮ (NKI) и фэнтези ДЕТИ ЛЕСА 2 (CPF).

Комедия КОРОЛЕК МОЕЙ ЛЮБВИ предварительно освоила 2,5 млн рублей. Лента превзошла большинство аналогов, включая картины КОНЕЦ СЛАВЫ (2,3 млн рублей, стартовые сборы – 127,7 млн), ВАСИЛИЙ (1,58 млн рублей, стартовые сборы – 101,3 млн), УВОЛИТЬ ЖОРУ (1,17 млн рублей, стартовые сборы – 61,9 млн), КОММЕНТИРУЙ ЭТО (982,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 52,5 млн) и ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ (697,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 73,5 млн). Выше новинки оказалась пародийная комедия НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА (3,5 млн рублей, стартовые сборы – 121,8 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА 3,507 КОРОЛЕК МОЕЙ ЛЮБВИ 2,493 КОНЕЦ СЛАВЫ 2,258 ВАСИЛИЙ 1,581 УВОЛИТЬ ЖОРУ 1,167 КОММЕНТИРУЙ ЭТО 0,982 ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ 0,697

ДЕТИ ЛЕСА 2 предварительно заработали 595,4 тысячи рублей. Новинка опередила как первую часть франшизы (270,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 12,3 млн), так и другие похожие проекты ХВОСТАТЫЕ ПРИШЕЛЬЦЫ (140,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,5 млн) и ХРОНИКИ ПАНГОЛИНОВ (132,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,8 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) ДЕТИ ЛЕСА 2 595,4 ДЕТИ ЛЕСА 270,7 ХВОСТАТЫЕ ПРИШЕЛЬЦЫ 140,5 ХРОНИКИ ПАНГОЛИНОВ 132,2

Предварительные продажи билетов хоррора ХИЩНИК. ПУТЬ В ПРЕИСПОДНЮЮ составили 140,8 тысяч рублей. Новинка проиграла аналогу ДЖИПЕР КРИПЕРС. ВОЗРОЖДЕННЫЙ (207,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 33 млн), но опередила хорроры БУГИМЕН: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ (95,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,3 млн) и ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. ПАРК КОШМАРОВ (93,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,5 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс рублей) ДЖИПЕР КРИПЕРС. ВОЗРОЖДЕННЫЙ 207,5 ХИЩНИК. ПУТЬ В ПРЕИСПОДНЮЮ 140,8 БУГИМЕН: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ 95,9 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. ПАРК КОШМАРОВ 93,2

Фото: кадр из фильма КОРОЛЕК МОЕЙ ЛЮБВИ

01.04.2026 Автор: Никита Никитин