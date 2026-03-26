В России изменятся правила перевода денежных средств для бизнеса

Они вступают в силу с 1 апреля

Уже начиная с 1 апреля в России изменятся правила денежных средств. По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, они не касаются обычных граждан и распространяются только на платежные поручения для бизнеса.

Что нового?



– Теперь реквизитах плательщика нужно будет указывать полное или сокращенное наименование юридических лиц и банков, а физическим лицам – полностью фамилию, имя и отчество.

– Индивидуальные предприниматели также должны будут указывать имя полностью и правовой статус, а физические лица, занимающиеся частной практикой, – еще и вид деятельности и идентификационный номер налогоплательщика.

– В реквизите «назначение платежа» требуется давать исчерпывающую информацию о наименовании товаров, работ или услуг, номера и даты договоров, товарных документов. Там можно указать и другую информацию, но не более 210 символов.

– Кроме того, появится реквизит «фактический плательщик». Его нужно будет заполнять, если деньги переводит представитель налогоплательщика, например бухгалтер по доверенности. В таком случае нужно указать данные плательщика, его ИНН или код причины постановки на учет или полное имя физлица.

