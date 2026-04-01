Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках апреля

«Сказка о царе Салтане», «Холодное сердце» и новая «Молодежка»

В числе новинок, которые появятся в онлайн-кинотеатре Wink в апреле – фэнтезийная мелодрама ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ из программы фестиваля «Зимний». Главные роли в картине Владимира Котта исполнили Мария Кошина, Никита Кологривый, Вячеслав Копейкин, Мила Ершова и Василина Юсковец.

Кроме того, зрителей стриминга ждут экранизация А.С. Пушкина СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ, продолжение сериала «Молодежка. Новая смена», триллер КТО-ТО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ и многое другое.

С 4 апреля:

УВОЛИТЬ ЖОРУ (комедия, реж. Марюс Вайсберг)

Макс — молодой и шустрый, не особо отягощенный моралью и принципами провинциал, энергично делающий успешную карьеру в Москве. Он работает в кадровом агентстве, и его специализация — увольнять топ-менеджеров, помогать отжимать доли в компаниях и тому подобные рутинные для бизнеса вопросы. Очередное задание Макса — избавиться от главного программиста большой IT-компании Георгия. На первый взгляд, работы на пару дней, ведь кто такой Жора? Бородатый мальчик под 40, воплощение простоты и безобидности… Но оказывается, что это уникальный случай и уволить Жору невероятно сложно! Особенно учитывая, какая обаятельная у него сводная сестра. Максу предстоит пройти через массу смешных, трогательных и опасных испытаний, которые помогут ему понять, что в жизни есть другие ценности, кроме карьеры, денег и недвижимости.

С 7 апреля:

ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ (фэнтези, реж. Владимир Котт)

В центре сюжета персонажи «Снегурочки» Александра Островского, только с поправкой на наше время. Бобыль и Бобылиха — станционные смотрители, Берендей больше не царь, теперь он сторож, Лель оказывается модным диджеем, вернувшимся на каникулы из Москвы, его одноклассник Мизгирь — преуспевающий бизнесмен из райцентра. Только Снегурочка, кажется, та же, что и прежде, — не способная на чувства, но обреченная влюблять в себя окружающих…

С 9 апреля:

КТО-ТО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ (триллер, реж. Евгений Григорьев)

По сюжету две семейные пары отправляются на обычный дружеский уик-энд в загородном доме. Казалось бы, теплая атмосфера, отдых от города… Но одна из женщин знает страшную тайну — она решает сыграть с неверным мужем и его любовницей в игру, в которой герои должны доказать, что по-настоящему любят друг друга. А иначе кто-то должен умереть.

КАЛЕВАЛА: ПЕРВЫЙ ВИКИНГ (историческая драма, реж. Антти Йокинен)

Воспитанный чужим племенем викинг попадает в рабство. Здесь он встречает последних представителей рода воинов, к которому принадлежали его родители. От них он узнает, что клан, который его вырастил, виновен в смерти его близких. Теперь единственный путь, который у него остается, — путь мести.

Также в апреле:

СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ (семейный, реж. Сарик Андреасян)

Одним темным зимним вечером молодому царю Салтану посчастливилось найти себе царицу родом из простой семьи. Его так впечатлила речь юной прелестницы, что он в тот же вечер обвенчался с ней, а двух ее сестер забрал с собой во дворец в качестве прислуги. Однако коварные девушки не разделяют счастья своей более везучей сестры и начинают строить козни. Салтан уезжает в длительный военный поход, за время которого молодая царица рожает ему сына. Злобные сестрицы пишут депешу царю, где нагло врут про ребенка: дескать, родила царица неведомо кого, «и не сына и не дочь». Салтан расстроен, но приказывает подождать до его возвращения. Сестры подменяют письмо, и в результате девушку с сыном запечатывают в деревянную бочку и бросают в океан.

ТРИ КОТА. ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ (анимационный, реж. Дмитрий Высоцкий)

Мультфильм рассказывает о том, как котята, мечтая устроить маме и папе незабываемый праздник, случайно запускают диван-машину времени и отправляются в захватывающее путешествие через разные эпохи. Но главное открытие ждет их в финале: они становятся свидетелями первого дня встречи мамы и папы и понимают, что лучший подарок семье хранится в самом времени.

ЛЕКАРЬ 2. НАСЛЕДИЕ АВИЦЕННЫ (драма, реж. Филипп Штельцль)

Роб Коул, доктор из Персии, вместе со своим ребенком приезжает в Англию после трагической гибели жены. Оказавшись среди тех, кому было отказано во входе в Лондон из-за городских предписаний, он создает лечебницу за воротами для нуждающихся, показывая свое исключительное мастерство врачевания. Это привлекает внимание короля, который незамедлительно призывает его для лечения своей дочери. Но в самом сердце власти его ждут испытания, где право спасать жизни приходится отстаивать не только знаниями, но и мужеством.

«Молодежка. Новая смена», 2-й сезон (драмеди, реж. Сергей Арланов)

В продолжении истории, выходящем со слоганом «Второй период», ставки для хоккейной команды «Акулы Политеха» повышаются: им предстоит бороться за участие в международном турнире среди студенческих команд. Чтобы усилить состав, Казанцев принимает нестандартные решения и даже привлекает в команду девушку-вратаря.

Фото: кадр из фильма ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ