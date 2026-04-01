Фильмы совместного производства ГПМ РТВ и КБА заработали 5 млрд рублей в 2026 году

Кассовые сборы проектов, созданных ГПМ РТВ совместно с Кинокомпанией братьев Андреасян в 2026 году, уже перешагнули престижный барьер в 5 млрд рублей.

Среди них – семейные ленты ПРОСТОКВАШИНО (2,436 млрд), СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ (2,068 млрд) и ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2 (568 млн, по данным ЕАИС на 11:00 1 апреля).

Заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» и директор ТНТ Тина Канделаки напомнила, что все эти картины были сделаны без привлечения государственного финансирования:

«Мечты сбываются, если любить своего зрителя. Если верить в своего зрителя. Если делать кино для зрителя. Потому что зритель любит безопасное, зритель любит честное, зритель любит настоящее, доброе, теплое кино. И он нам это доказал», – добавила она.

Фото: кадр из фильма СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ