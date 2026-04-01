ГПМ РТВ готовит ремейк фильма «Зита и Гита»

Холдинг расширяет сотрудничество с индийскими партнерами

ГПМ РТВ объявил о разработке ремейка легендарного индийского фильма ЗИТА И ГИТА.

Оригинальная картина режиссера Рамеша Сиппи вышла в 1972 году и стала одним из самых кассовых релизов в Индии. В СССР он появился в прокате в 1976 году и ста настоящим хитом — ленту посмотрели более 55 миллионов зрителей. История двух сестер-близнецов, разлученных в детстве и выросших в совершенно разных условиях, получила культовый статус и остается одной из самых узнаваемых индийских историй в России.

Новый проект станет частью расширяющегося сотрудничества ГПМ РТВ с индийскими партнерами, которое активно развивается в последние годы.

История получит современное прочтение с сохранением ключевых сюжетных элементов и узнаваемой драматургии оригинала. Проект находится на стадии разработки.

«Сегодня мы отчетливо видим, что зрителю снова интересно большое, яркое, эмоциональное кино — с песнями, танцами, мощной драматической составляющей и хорошим юмором. Индийская культура и Болливуд — это огромный пласт мирового кинематографа, который всегда находил отклик у российской аудитории. После КОРОЛЬКА МОЕЙ ЛЮБВИ мы продолжаем развивать это направление и сейчас находимся в переговорах по созданию современной версии ЗИТЫ И ГИТЫ. Это знаковый проект, и нам важно сохранить его дух, при этом сделав историю актуальной для сегодняшнего зрителя и приправив ее фирменным юмором телеканала ТНТ», – рассказала заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Тина Канделаки.

По предварительной информации, на главную роль рассматривается Марина Кравец. Окончательный актерский состав, а также режиссер и производственные детали будут объявлены дополнительно.