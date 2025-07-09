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Новый «Супермен» идет на $200 млн в мировом прокате

Автор: Илья Кувшинов

9 июля 2025

Производственный бюджет картины с учетом всех льгот и субсидий составил $225 млн

Уже совсем скоро по миру стартует СУПЕРМЕН Джеймса Ганна, который должен ознаменовать начало новой версии кинематографической вселенной DC Comics. Deadline со ссылкой на источники внутри Warner Bros. утверждает, что студия рассчитывает на минимум $200 млн мировых сборов на первой неделе.

Предварительные продажи у ленты в США составляют около $20 млн – что больше, чем у триквела СТРАЖЕЙ ГАЛАКТИКИ ($118,4 млн на старте), но меньше третьего ЧЕЛОВЕКА-МУРАВЬЯ ($106,1 млн на старте).

Представители Warner Bros. осторожничают и прогнозируют новому СУПЕРМЕНУ в Северной Америке в районе $100-110 млн за уикенд. Трекинг и прогнозы экспертов, в свою очередь, слегка оптимистичнее – от $115 до $130 млн.

На данный момент, рейтинг критиков на Rotten Tomatoes составляет 85%, что лишь немногим ниже показателей «свежести» оригинальной ленты Ричарда Доннера 1978 года с Кристофером Ривом в главной роли.

Производственный бюджет картины Ганна с учетом всех льгот и субсидий составил $225 млн. Помимо этого, еще $200 млн были потрачены на маркетинг.

Фото: кадр из фильма СУПЕРМЕН

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