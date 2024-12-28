Продолжение «Бэтмена» отложено до 2027 года
Автор: Илья Кувшинов
28 декабря 2024
Информацию об этом также подтвердил со-глава DC Studios Джеймс Ганн
Незадолго до Нового года Warner Bros. перетряхнула свой график релизов. Сиквел БЭТМЕНА с Робертом Паттинсоном, который был заявлен на 2 октября 2026 года, теперь ушел на 1 октября 2027-го.
Информацию об этом также подтвердил со-глава DC Studios Джеймс Ганн – он заявил в своих соцсетях, что задержка связана с тем, что режиссер Мэтт Ривз все еще не закончил сценарий картины.
Место БЭТМЕНА 2 в прокатной сетке заняла новая работа Алехандро Гонсалеса Иньярриту с Томом Крузом в главной роли, которая является одним из потенциальных фаворитов «оскаровской» гонки 2026 года.
Фото: кадр из фильма БЭТМЕН
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