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Продолжение «Бэтмена» отложено до 2027 года

Автор: Илья Кувшинов

28 декабря 2024

Информацию об этом также подтвердил со-глава DC Studios Джеймс Ганн

Незадолго до Нового года Warner Bros. перетряхнула свой график релизов. Сиквел БЭТМЕНА с Робертом Паттинсоном, который был заявлен на 2 октября 2026 года, теперь ушел на 1 октября 2027-го.

Информацию об этом также подтвердил со-глава DC Studios Джеймс Ганн – он заявил в своих соцсетях, что задержка связана с тем, что режиссер Мэтт Ривз все еще не закончил сценарий картины.

Место БЭТМЕНА 2 в прокатной сетке заняла новая работа Алехандро Гонсалеса Иньярриту с Томом Крузом в главной роли, которая является одним из потенциальных фаворитов «оскаровской» гонки 2026 года.

Фото: кадр из фильма БЭТМЕН

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