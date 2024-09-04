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Лука Гуаданьино может снять кинокомикс для DC

Автор: Илья Кувшинов

4 сентября 2024

По слухам, речь идет о фильме про сержанта Рока

Похоже, Джеймс Ганн и Питер Сафран решили привлечь еще одного автора в новую кинематографическую вселенную DC – сразу несколько инсайдеров утверждают, что Лука Гуаданьино на протяжении нескольких месяцев ведет активные переговоры c DC Studios.

По слухам, он может снять фильм о сержанте Роке – участнике Второй Мировой войны, который вел к победе свой разношерстный отряд пехоты через всю Европу. Источники, близкие к студии, говорят, что сценарий картины напишет автор ПРЕТЕНДЕНТОВ и КВИРА Джастин Курицкес.

Подчеркивается, что Ганн и Сафран общаются с большим количеством разных режиссеров (в частности, с Дарреном Аронофски), однако Гуаданьино находится вверху их списка.

Сержант Рок впервые дебютировал на страницах комиксов в 1958 году. Голливуд неоднократно пытался адаптировать эту историю, однако ничего так и не получилось – последняя, на данный момент, попытка была предпринята в середине нулевых режиссером Гаем Ричи и продюсером Джоэлем Сильвером.

Фото: кадр со съемок фильма НАЗОВИ МЕНЯ СВОИМ ИМЕНЕМ

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