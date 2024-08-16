Даррен Аронофски может снять кинокомикс для DC

Инсайдеры утверждают, что он уже встречался с Джеймсом Ганном насчет этого

Сразу несколько инсайдеров утверждают, что Даррен Аронофски ведет переговоры с DC Studios насчет постановки сольного фильма о Пластичном Человеке.

Подчеркивается, что режиссер уже встречался с Джеймсом Ганном, чтобы обсудить потенциальный проект. Стоит отметить, что у со-главы студии есть личный интерес к этому персонажу – Ганн надеялся запустить кинокомикс о Пластичном Человеке еще в начале нулевых с Мэттью Лиллардом в главной роли, однако тогда Warner Bros. ответила ему отказом.

Пластичный Человек впервые появился на страницах Quality Comics в 1941 году и долгое время оставался одним из популярных персонажей Золотого века комиксов. По сюжету он мог растягивать своей тело до любых мыслимых и немыслимых форм. После закрытия издательства в 1956 году, DC приобрело многих его персонажей – в том числе и Пластичного Человека.

Аронофски, в свою очередь, ранее также пытался поработать с Warner Bros. и DC – в конце 90-х он был назначен режиссером кинокомикса БЭТМЕН: ГОД ПЕРВЫЙ по мотивам одноименного графического романа Фрэнка Миллера, выступившего соавтором сценария. Проект был закрыт в 2002 году по причине мрачности и кровожадности истории (и, соответственно, невозможности продавать по нему игрушки).

Фото: кадр со съемок фильма НОЙ