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Кассовый провал «Джокера: Безумия на двоих»: что пошло не так?

Автор: Илья Кувшинов

8 октября 2024

Лента заработала всего $40 млн за стартовый уикенд в США

На экраны вышел фильм ДЖОКЕР: БЕЗУМИЕ НА ДВОИХ и продемонстрировал удручающие результаты, заработав всего $40 млн за стартовый уикенд в американском прокате и став первым в истории кинокомиксом, получившем минимальную оценку D на CinemaScore. The Hollywood Reporter решил разобраться, в чем причина подобного приема ленты.

Утверждается, что сиквел ДЖОКЕРА был запущен в производство главами Warner Bros. Майклом Де Лука и Памелой Эбди сразу же после их вступления в должность в июне 2021 года. Тем не менее, на тот момент все ключевые сделки уже практически были заключены – чистый бюджет проекта составил $190 млн, из которого по $20 млн ушли на гонорары режиссеру Тодду Филлипсу и исполнителю главной роли Хоакину Фениксу, а еще $12 млн – Леди Гаге. Напомним, что оригинальный фильм обошелся в $55 млн.

По информации инсайдеров, постановщику также предоставили исключительную степень автономии от студийных боссов, а также право на финальный монтаж картины. Помимо этого, у второго ДЖОКЕРА не было тест-показов, потому что и Филлипс, и Warner Bros. очень боялись утечек.

DC, в свою очередь, на момент запуска проекта находилась в состоянии хаоса, поэтому никто из руководителей киноподразделения комикс-гиганта не был задействован в работе над лентой – прошло еще несколько месяцев, прежде чем Джеймс Ганн и Питер Сафран возглавили обновленную DC Studios. Незадолго до выхода фильма Ганн подчеркнул в своих соцсетях, что ни минуты не работал над БЕЗУМИЕМ НА ДВОИХ, и поэтому «это не фильм DC Studios».

Помимо этого, утверждается, что ни Филлипс, ни Феникс не были уверены в том, что снимут сиквел, и некоторое время думали о возможности поставить вместо этого бродвейский мюзикл. По информации источников, идея продолжения ДЖОКЕРА родилась у исполнителя главной роли во сне. В итоге, многие представители индустрии говорят, что БЕЗУМИЕ НА ДВОИХ – это дорогой арт-фильм, снятый «для Хоакина», получившего актерский «Оскар» за оригинальную ленту.

Фото: кадр из фильма ДЖОКЕР: БЕЗУМИЕ НА ДВОИХ

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