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Кассовый провал «Крейвена-охотника»: что пошло не так?

Автор: Илья Кувшинов

16 декабря 2024

Кинокомикс смог заработать лишь $11 млн на старте в США

На мировые экраны вышел кинокомикс КРЕЙВЕН-ОХОТНИК и показал худший старт в истории проектов Marvel от Sony в американском прокате. Deadline решил разобраться, в чем причина подобного приема ленты.

Издание отмечает, что провал фильма с Аароном Тейлором-Джонсоном стал третьим серьезным ударом для студии после МОРБИУСА ($73,8 млн) и недавней МАДАМ ПАУТИНЫ ($43,8 млн) – важно заметить, что все эти проекты созданы исключительно руководством Sony. И если у последнего были серьезные проблемы на съемочной площадке, то в случае с КРЕЙВЕНОМ подобного замечено не было.

Работа над проектом, режиссерское кресло которого занял Джей Си Чендор (ПРЕДЕЛ РИСКА, САМЫЙ ЖЕСТОКИЙ ГОД), прошла относительно гладко. Разве что, из-за прошлогодних забастовок Гильдий актеров и сценаристов США студия была вынуждена передвинуть запланированные пересъемки на ноябрь 2023-го, что привело к росту стоимости картины – бюджет кинокомикса вырос с $90 до $110 млн.

Deadline также напоминает, что разработка проекта началась еще в 2018 году, когда даже не самые удачные супергеройские проекты все равно могли заработать – хорошим примером здесь является ВЕНОМ, который смог принести более $850 млн в мировом прокате.

Релиз КРЕЙВЕНА-ОХОТНИКА первоначально был запланирован на расширенный уикенд Дня Мартина Лютера Кинга в январе 2023 года, однако с тех пор дата выхода неоднократно сдвигалась. Маркетологи студий-конкурентов полагают, что стартовые сборы фильма были бы лучше, если бы, в итоге, Sony все-таки поставила бы его на какой-нибудь четырехдневный уикенд. Аналитики, в свою очередь, отмечают, что из-за плохого сарафана (оценка C на CinemaScore) и серьезной конкуренции проекту с рейтингом R будет сложно удержаться на экранах.

Компания RelishMix, специализирующаяся на анализе социальных сетей, заметила нулевой интерес к проекту Sony/Marvel в TikTok, Facebook*, X, YouTube и Instagram* до его премьеры – подобного не было даже с КАПИТАНОМ МАРВЕЛ 2 и МАДАМ ПАУТИНОЙ. Помимо этого, отмечается, что людям оказался неинтересен сам персонаж («очередной второсортный герой комиксов получил свой фильм»), а также не понравилась компьютерная графика в промо-материалах.

* Meta и соцсети компании Facebook и Instagram признаны экстремистскими и запрещены в РФ.

Фото: кадр из фильма КРЕЙВЕН-ОХОТНИК

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