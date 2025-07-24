Кассовые сборы в США и мире не вернутся к доковидным уровням даже в 2029 году

Об этом утверждается в новом отчете аудиторской компании PwC

Аудиторская компания PwC опубликовала ежегодный отчет о перспективах развития медиа и развлекательной индустрии. Согласно ему, кассовые сборы в Северной Америке и во всем мире (а также общий доход кинотеатров) не достигнут допандемийного уровня даже через четыре года.

Несмотря на совокупный годовой темп роста в 3,9%, аналитики прогнозируют, что в этом году американский бокс-офис составит $9,6 млрд, а к 2029 году вырастет только до $10,8 млрд. Напомним, что в 2019 году касса США почти достигла $11,7 млрд. Тем не менее, отмечается, что к концу 2029-го отрасль будет на пороге полного восстановления.

Что касается мировых сборов в этом году, то PwC прогнозирует совокупный бокс-офис в $33,5 млрд, а в 2029-м – $37,7 млрд. Очевидно, что эти цифры не дотягивают до показателей 2019 года ($39,4 млрд).

Эксперты уверены, что рост кассовых сборов в США, как и в доковидные времена, обусловлен франшизными проектами, вроде сиквелов ГОЛОВОЛОМКИ, МОАНЫ, ДЮНЫ, а также продолжений ГАДКОГО Я, ДЭДПУЛА, ПЛОХИХ ПАРНЕЙ и других картин.

Помимо этого, студии отказались от экспериментов с одновременным релизом картин в кинотеатрах и на стримингах – в отчете подчеркивается, что платформы, участвующие в кинопроизводстве (вроде Amazon MGM и Apple), теперь стараются выдерживать 45-дневное окно для своих крупных проектов.

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