top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Кассовые сборы в США и мире не вернутся к доковидным уровням даже в 2029 году

Кассовые сборы в США и мире не вернутся к доковидным уровням даже в 2029 году

Автор: Илья Кувшинов

24 июля 2025

Об этом утверждается в новом отчете аудиторской компании PwC

Аудиторская компания PwC опубликовала ежегодный отчет о перспективах развития медиа и развлекательной индустрии. Согласно ему, кассовые сборы в Северной Америке и во всем мире (а также общий доход кинотеатров) не достигнут допандемийного уровня даже через четыре года.

Несмотря на совокупный годовой темп роста в 3,9%, аналитики прогнозируют, что в этом году американский бокс-офис составит $9,6 млрд, а к 2029 году вырастет только до $10,8 млрд. Напомним, что в 2019 году касса США почти достигла $11,7 млрд. Тем не менее, отмечается, что к концу 2029-го отрасль будет на пороге полного восстановления.

Что касается мировых сборов в этом году, то PwC прогнозирует совокупный бокс-офис в $33,5 млрд, а в 2029-м – $37,7 млрд. Очевидно, что эти цифры не дотягивают до показателей 2019 года ($39,4 млрд).

Эксперты уверены, что рост кассовых сборов в США, как и в доковидные времена, обусловлен франшизными проектами, вроде сиквелов ГОЛОВОЛОМКИ, МОАНЫ, ДЮНЫ, а также продолжений ГАДКОГО Я, ДЭДПУЛА, ПЛОХИХ ПАРНЕЙ и других картин.

Помимо этого, студии отказались от экспериментов с одновременным релизом картин в кинотеатрах и на стримингах – в отчете подчеркивается, что платформы, участвующие в кинопроизводстве (вроде Amazon MGM и Apple), теперь стараются выдерживать 45-дневное окно для своих крупных проектов.

Фото: Freepik

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Предварительная касса четверга: «Нейробатя» выступил ниже ожиданий
Подробнее
В Минкультуры состоялся дополнительный питчинг кинопроектов
Подробнее
«Лило и Стич» стал первым голливудским «миллиардером» 2025 года
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 14–20 июля 2025 года
Подробнее
«Одиссея» заработала $1,5 млн на предпродажах билетов в IMAX за год до релиза
Подробнее
Венецианский кинофестиваль представил жюри
Подробнее
Касса четверга: пиратские релизы продолжают лидировать
Подробнее
Сценарист «Основного инстинкта» работает над перезапуском фильма для Amazon
Подробнее
Онлайн-кинотеатры не будут обязывать получать прокатные удостоверения
Подробнее
Комитет Госдумы поддержал блокировку контента за «дискредитацию ценностей»
Подробнее
Фестиваль в Торонто начал объявлять программу
Подробнее
Предварительная касса уикенда: лучшей новинкой стал хоррор «Городские легенды. Парк кошмаров»
Подробнее
В Москве пройдет Фестиваль индонезийского кино
Подробнее
Фестиваль «Одна шестая» объявил даты проведения и открыл прием заявок
Подробнее
Кевин Файги рассказал о причине неудач последних фильмов Marvel в прокате
Подробнее
Paramount+ приобрел стриминговые права на «Южный парк» за $1,5 млрд
Подробнее
Строго по инструкции: с чем связаны недавние переносы кинопрокатных релизов?
Подробнее
Фестиваль «Горький fest»: церемония закрытия
Подробнее
Касса России: пиратские релизы продолжают лидировать
Подробнее
В Москве прошел специальный показ фильма «Прогулка»
Подробнее

Новости по теме

Новый «Супермен» идет на $200 млн в мировом прокате
Подробнее
«Вызов» установил рекорд по предпродажам среди российских фильмов
Подробнее
Триквел «Мира Юрского периода» стартовал в СНГ хуже предыдущих частей
Подробнее
Рынок Северной Америки обойдет Китай по валовым сборам в 2022 году
Подробнее
Общие сборы игровых фильмов в залах IMAX перешагнули рубеж в $10 млрд
Подробнее