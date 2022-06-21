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Триквел «Мира Юрского периода» стартовал в СНГ хуже предыдущих частей

Автор: БК

21 июня 2022

Сборы новинки оказались на 44% и 33% меньше первого и второго фильмов соответственно

По данным компании Comscore, МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ГОСПОДСТВО в премьерный уикенд на территории СНГ заработал 31,421 млн рублей.

Такой результат оказался на 33% меньше стартовых показателей фильма МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2, заработавшего в 2018 году 46,767 млн рублей, и на 44% ниже кассы первого уикенда МИРА ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2015 года (56,075 млн рублей). 

В марте 2022 года голливудские мейджоры Disney, Universal, Warner Bros., Sony и Paramount приняли решение о приостановке проката своих фильмов в России. В начале мая российский офис Universal впервые с марта обновил график релизов студии Warner Bros., проекты которой компания прокатывает в нашей стране. Тогда стало известно, что прокат фильма МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ГОСПОДСТВО в кинотеатрах стран СНГ стартует 16 июня.

В американском прокате МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ГОСПОДСТВО стартовал со $143 млн, что на 3% меньше премьерных сборов МИРА ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2 ($148 млн), однако выше прогноза аналитиков в $125 млн. 

Фильм
 Год выхода Валовая касса, руб.
МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ГОСПОДСТВО 2022 31 421 643
МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2 2018 46 767 789
МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2015 56 075 688

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