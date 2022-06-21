Триквел «Мира Юрского периода» стартовал в СНГ хуже предыдущих частей
Сборы новинки оказались на 44% и 33% меньше первого и второго фильмов соответственно
По данным компании Comscore, МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ГОСПОДСТВО в премьерный уикенд на территории СНГ заработал 31,421 млн рублей.
Такой результат оказался на 33% меньше стартовых показателей фильма МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2, заработавшего в 2018 году 46,767 млн рублей, и на 44% ниже кассы первого уикенда МИРА ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2015 года (56,075 млн рублей).
В марте 2022 года голливудские мейджоры Disney, Universal, Warner Bros., Sony и Paramount приняли решение о приостановке проката своих фильмов в России. В начале мая российский офис Universal впервые с марта обновил график релизов студии Warner Bros., проекты которой компания прокатывает в нашей стране. Тогда стало известно, что прокат фильма МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ГОСПОДСТВО в кинотеатрах стран СНГ стартует 16 июня.
В американском прокате МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ГОСПОДСТВО стартовал со $143 млн, что на 3% меньше премьерных сборов МИРА ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2 ($148 млн), однако выше прогноза аналитиков в $125 млн.
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Фильм
|Год выхода
|Валовая касса, руб.
|МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ГОСПОДСТВО
|2022
|31 421 643
|МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2
|2018
|46 767 789
|МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА
|2015
|56 075 688
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