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На VidMK обсудили насущные проблемы профессионалов кино- и видеопроизводства в России

Автор: БК

10 июля 2025

Следующий форум пройдет в июне 2026 года

5 и 6 июля в Soluxe Hotel Moscow состоялся IX ежегодный форум VidMK – крупнейшая площадка в России для профессионалов кино- и видеопроизводства.

Мероприятие прошло в гибридном формате – более двух тыс участников собрались офлайн, а еще свыше трех тыс подключились из разных регионов страны к онлайн-трансляции. В течение двух дней на семи площадках форума прошли десятки лекций, панельных дискуссий, мастер-классов, а также презентаций и питчингов.

В этом году победителями питчинга сериалов стали проекты «Модо» (Дмитрий Кондратенко) и «Печальный парень» (Михаил Музалевский). Лучшим документальным проектом были названы «Поисковики» (Александра Ли), лучшим ТВ-шоу – «Я приехал» (Никита Бородачев), а лучшим мультиформатным проектом – «Технорусь» (Дмитрий Балванович).

Основными темами, которые обсуждались в рамках форума – как учебные заведения могут готовить кадры, готовые к работе с первого дня; ожидания и зоны ответственности между клиентами и подрядчиками; роль критики в новой реальности; виртуальный продакшен и прикладные технологии в контенте и многое другое.

В числе приглашенных спикеров этого года – режиссеры Юрий Быков, Антон Маслов, Олег Трофим, Николай Лебедев, продюсеры Галина Стрижевская, Александра Ремизова, Сергей Кичигин, актриса и блогер Олеся Грибок, а также многие другие.

Организаторы форума также объявили дату проведения X-го VidMK – он состоится 5-6 июня 2026 года. 

Фото: пресс-служба VidMK

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