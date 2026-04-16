VidMK26 открыл прием заявок на питчинг для авторов

Автор: БК

16 апреля 2026

Мероприятие пройдет 30 мая в Москве

Форум о кино и видео VidMK, который состоится в Москве 29 и 30 мая, открыл прием заявок на питчинг для сценаристов, продюсеров, режиссеров и авторов.

Подать заявку можно до 30 апреля на pitching2026@mail.ru. В теме письма нужно указать: «Питчинг VidMK_Название проекта» и приложить презентацию с логлайном. В этом году участникам открыты две номинации: «Шоу для телеканалов и платформ» и «Сериалы» – в последней рассматриваются телевизионные и digital-проекты от 8 серий.

Шорт-лист будет объявлен 15 мая, а сам питчинг пройдет 30 мая в рамках VidMK. Победитель получит грант на обучение в школе «Индустрия», а также гранты на аренду съемочных павильонов и кинотехнику.

Фото: пресс-служба VidMK

