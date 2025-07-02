На форуме VidMK25 обсудят нехватку квалифицированных специалистов в индустрии кино и видео

Он пройдет 5 и 6 июля в московском отеле Soluxe Hotel Moscow

5 и 6 июля в московском отеле Soluxe Hotel Moscow состоится IX ежегодный форум VidMK25, ставший одной из главных площадок для профессионалов кино- и видеопроизводства в России.

На площадке мероприятия будут работать семь тематических залов, дополнительные студии и пространства для нетворкинга, выставка оборудования, залы для встреч с клиентами и партнерами, инвестиционная сессия, а также практические мастер-классы от ведущих экспертов отрасли.

В числе заявленных спикеров – режиссеры Николай Лебедев, Антон Маслов, Юрий Быков, Александра Ремизова, Олег Трофим, продюсеры Галина Стрижевская, Катерина Задворнова и многие другие.

Отмечается, что в рамках форума также пройдет питчинг сериалов, шоу и док-проектов, мультиформатных проектов. Жюри, в состав которого входят представители крупнейших онлайн-кинотеатров, телеканалов и медиахолдингов, отберут лучшие идеи для дальнейшей реализации.

Более подробная информация о грядущем VidMK25 доступна на официальном сайте мероприятия.

Фото: пресс-служба форума