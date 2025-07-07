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Предварительная касса уикенда: «Не одна дома 2» вырвалась в лидеры

Автор: Георгий Романов

7 июля 2025

В пятерку лучших попал хоррор «Синистер. Семейное проклятие»

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда стала семейная комедия НЕ ОДНА ДОМА 2 (AK). Новинка с Миланой Хаметовой начала свой прокат с 68 млн рублей – это на 37% лучше, чем старт первой части франшизы в прошлом году. 

На пятом месте оказался американский фильм ужасов СИНИСТЕР. СЕМЕЙНОЕ ПРОКЛЯТИЕ (GF). Проект стартовал ниже ожиданий рынка и сумел освоить лишь 13 млн рублей за четыре дня проката. 

Также в топ-10 лучших релизов уикенда попало еще две премьеры недели – аргентинский мультфильм ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ГОРОДА СКАЗОК (NKI) и перевыпуск романтической комедии ПИТЕР FM (К24) заработали 8 и 6 млн рублей соответственно. 

Фото: кадр из фильма НЕ ОДНА ДОМА 2

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