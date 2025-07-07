Предварительная касса уикенда: «Не одна дома 2» вырвалась в лидеры

В пятерку лучших попал хоррор «Синистер. Семейное проклятие»

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда стала семейная комедия НЕ ОДНА ДОМА 2 (AK). Новинка с Миланой Хаметовой начала свой прокат с 68 млн рублей – это на 37% лучше, чем старт первой части франшизы в прошлом году.



На пятом месте оказался американский фильм ужасов СИНИСТЕР. СЕМЕЙНОЕ ПРОКЛЯТИЕ (GF). Проект стартовал ниже ожиданий рынка и сумел освоить лишь 13 млн рублей за четыре дня проката.



Также в топ-10 лучших релизов уикенда попало еще две премьеры недели – аргентинский мультфильм ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ГОРОДА СКАЗОК (NKI) и перевыпуск романтической комедии ПИТЕР FM (К24) заработали 8 и 6 млн рублей соответственно.



Фото: кадр из фильма НЕ ОДНА ДОМА 2