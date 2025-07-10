В Нижнем Новгороде открылся «Горький fest»

Ведущими торжественной церемонии выступили Никита Кологривый и Полина Гухман

10 июля в Нижегородском государственном академическом театре драмы имени М. Горького открылся IX фестиваль нового российского кино «Горький fest».

Ведущими торжественной церемонии выступили актеры Никита Кологривый и Полина Гухман. Впрочем, началась она с контролируемого хаоса, как на съемочной площадке: Кологривый по зову молодой коллеги примчался спасать церемонию из Городца с самоваром в обнимку, потому что другой ведущий перепутал Новгороды. Эта атмосфера актерской импровизации сохранялась на протяжении всего вечера.

Первым на сцену вышел президент смотра Михаил Пореченков с приветственным письмом Министра культуры Ольги Любимовой. Она назвала фестиваль ярким, смелым и значимым событием, которое объединяет всех неравнодушных к российскому кинематографу. Следом слово взяла министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова. Она отметила, что «Горький fest» за 9 лет существования стал не просто родным и любимым, а превратился в неотъемлемую часть культурной повестки региона, формирующей его наследие.

После музыкальных номеров в исполнении Тоси Чайкиной генеральный продюсер фестиваля Оксана Михеева напомнила зрителям, что в 2026 году их ждет юбилейный смотр. Она также поблагодарила всех, кто эти девять лет поддерживает «Горький fest». К этим словам присоединился Михаил Пореченков и объявил фестиваль открытым.

В конкурсную программу смотра вошло 19 картин – полнометражных, короткометражных игровых и документальных проектов. Среди них – РЕАЛЬНОСТЬ НЕ НУЖНА. ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ПАНК Павла Скоробогатова, КОНЕЦ КОНЦОВ Антона Бильжо, «Глубокий сосуд» Вадима Плохотникова, «В поисках движения» Юрия Мокиенко и многое другое. Победителей «Горький fest» выберут режиссер Алексей Герман-младший, актриса Ольга Сутулова, сценарист Дарья Грацевич, продюсер Александр Плотников, композитор Артем Васильев и кинокритик Егор Москвитин.

Сразу после окончания церемонии открытия гости фестиваля смогли увидеть драмеди Романа Артемьева БЕГИ. Картина рассказывает о воре-медвежатнике, который во время ограбления становится свидетелем преступления.