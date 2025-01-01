Строго по инструкции: с чем связаны недавние переносы кинопрокатных релизов?

На российский рынок кинопроката в последние недели обрушилась целая волна переносов стартов релизов. Вскоре стало понятно, что вынужденное изменение дат вызвано неожиданным для отрасли требованием министерства культуры привести в соответствие с законом механизм получения прокатного удостоверения: теперь оно выдается дистрибьютору только после предоставления акта Госфильмофонда о приеме копии фильма на хранение. Ранее регулятор позволял кинопрокатным компаниям некоторые послабления в этом процессе. Мы попытались разобраться в том, что происходит, и обсудили с дистрибьюторами потенциальные последствия изменения политики профильного ведомства.

ПО БУКВЕ ЗАКОНА

Согласно федеральному закону «О государственной поддержке кинематографии», прокатные удостоверения (ПУ) на фильмы выдает Министерство культуры РФ. Порядок предоставления, отказ, отзыв и внесение изменений в ПУ также утверждается этим ведомством. С прошлого года прокатное удостоверение стало цифровым и теперь выдается в форме электронного документа в виде выписки из Государственного регистра фильмов. Для получения удостоверения продюсер, прокатчик или показчик картины подают в министерство культуры заявление и комплект документов. В заявлении указывают свои данные, сведения, полученные в результате классификации фильма как информационной продукции (возрастной рейтинг, жанр), информацию о планируемой дате выхода картины и о способе ее использования (показ в кинозале, прокат на материальном носителе или и то, и другое).

К заявлению прилагаются копии документов, подтверждающих право на использование фильма: договор об отчуждении исключительного права, лицензионный договор на воспроизведение, распространение, публичное исполнение аудиовизуального произведения. Для проектов отечественного или совместного производства подают сведения об использованных музыкальных произведениях (композитор, название композиции, длительность звучания в ленте). Также прилагаются монтажные или диалоговые листы в печатном либо в электронном виде с приложением краткой аннотации картины. Ее копия на материальном носителе (DVD или Blu-ray-диск) предоставляется для просмотра и последующего хранения.

Заявитель подает копию документа, удостоверяющего личность, для физического лица, копию выписки из ЕГРЮЛ для юридического лица, копию выписки из ЕГРИП для индивидуальных предпринимателей; копию квитанции об оплате государственной пошлины за выдачу прокатного удостоверения. Для российских фильмов на жестком диске предоставляют паспорт цифровой копии, для картин на кинопленке – метражный лист (общий метраж и метраж каждой части фильма в отдельности).

Также для игровых и анимационных фильмов заявитель приносит акт Госфильмофонда о приеме на постоянное государственное хранение копии картины в качестве обязательного экземпляра документов.

В свою очередь, для сдачи на хранение в Госфильмофонд необходимо подготовить комплект документов и экземпляр фильма на цифровом носителе, заполнить заявку в системе электронной приемки, сдать материалы вживую.

В комплект документов для игровых или анимационных проектов входят паспорт технических характеристик фильма, краткая аннотация, монтажные листы для отечественных картин, диалоговые листы на русском языке для зарубежных картин на бумажном и цифровом (DVD) носителях. Для фильмов отечественного или совместного производства необходимо предоставить сведения об использованных в картине музыкальных и аудиовизуальных произведениях (фрагменты, кадры и прочее): название произведения, правообладатель, продолжительность воспроизведения. Также требуются документы, подтверждающие приобретение цифровых носителей информации у официального розничного продавца, и копия заявления на выдачу прокатного удостоверения.

После проверки предоставленных документов и материалов в случае отсутствия замечаний Госфильмофонд составляет акт о принятии копии фильма на хранение. Для полнометражных игровых и анимационных картин на цифровых носителях процесс занимает до пятнадцати рабочих дней (то есть может длиться до трех календарных недель). При предоставлении в течение одного дня более трех комплектов материалов фильмов сроки проверки могут быть увеличены, но не более чем на шесть рабочих дней. При повторной сдаче после внесения исправлений картина проверяется в порядке общей очереди в те же сроки.

Возникшие сейчас сложности с переносом релизов оказались вызваны тем, что все эти годы ведомство позволяло следовать закону не совсем досконально: заявления на получение прокатного удостоверения и на хранение фильма в Госфильмофонде можно было подавать одновременно. Это не встречало нареканий со стороны регулятора. Внезапно и без предупреждения прокатчиков министерство культуры изменило сложившийся за многие годы порядок работы и стало требовать, чтобы на момент подачи заявления о выдаче ПУ дистрибьюторы уже имели на руках акт о сдаче копии картины в Госфильмофонд. Именно это ужесточение вызвало хаос в графике релизов.

«Раньше дистрибьюторам и продюсерам разрешалось предоставить в минкульт гарантийное письмо с обязательствами к старту фильма сдать все необходимые материалы по нему в Госфильмофонд, и это работало без сбоев, – объясняет управляющий партнер компании «Наше кино» Максим Рогальский. – То есть прохождение инстанций можно было осуществлять параллельно. Теперь это придется выполнять последовательно. Это рождает серьезные неудобства, так как приемка обязательных материалов фильма может занимать до трех недель или даже больше. Если сдачу-приемку материалов в Госфильмофонд можно было бы как-то сократить, это не создавало бы столь большой проблемы для индустрии».

«Все начинается с заявления на передачу комплекта документов и экземпляра фильма на государственное хранение в Госфильмофонд. С момента подачи заявления он имеет право проверять фильм пятнадцать рабочих дней, то есть фактически три недели. Несколько дней может уйти на доставку в Белые Столбы плюс один день – на регистрацию там. Далее от Госфильмофонда нужно получить справку и отвезти ее в минкульт – это еще один день. И потом – десять рабочих дней проверки в минкульте. И это если не будет задержек и не придется что-то исправлять по запросу министерства. А если придется? То все с самого начала и по новой. Так прокатное удостоверение можно получать по четыре месяца и более», – поясняет этапы работы дистрибьютора с документами на получение ПУ Евгений Крас, один из основателей и руководитель по закупкам компании «Иноекино».

При этом и прежние неформальные правила не исключали непредвиденных временных затрат, отмечает Крас: «Раньше для получения прокатного удостоверения в минкульте было достаточно квитка о сдаче фильма на хранение в Госфильмофонд, а не о том, что он уже принят. Но пока Госфильмофонд примет фильм, могло пройти до двух месяцев, потому что зачастую приходилось исправлять какие-то технические огрехи, то есть после отдела технического контроля в Госфильмофонде забирать диск, конвертировать новый DPX и подавать заново, но все это носило чисто технический характер. Госфильмофонд отвечает только за техническую сторону качества фильма».

Обратившись в Минкультуры России с просьбой прокомментировать ситуацию, БК получил от пресс-службы ведомства следующий ответ: «По общему правилу осуществление на территории Российской Федерации проката фильма и (или) показа фильма без прокатного удостоверения не допускается, за исключением отдельных случаев, которые прописаны в статье 5.1 Федерального закона от 22.08.1996 № 126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации». Порядок предоставления (выдачи) прокатного удостоверения на фильм, отказа в предоставлении (выдаче) прокатного удостоверения на фильм, отзыва прокатного удостоверения на фильм, внесения изменений в прокатное удостоверение на фильм утвержден приказом Минкультуры России от 21.05.2024 № 942 (далее – Порядок). Согласно Порядку срок рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов не превышает 7 рабочих дней со дня их регистрации. Вместе с тем в случае выявления каких-либо недочетов в документах (например, некомплектности) или иных нарушений срок продлевается не более чем на 5 рабочих дней (для устранения заявителем допущенных нарушений). Порядок действует с 01.09.2024, и все вышеназванные сроки оказания государственной услуги тоже действуют с указанной даты и никаким изменениям не подвергались, перечень подаваемых документов также остался прежним. Дополнительно считаем возможным отметить, что Минкультуры России не занимается репертуарным планированием. Принятие решения о дате релиза и заблаговременная (с учетом сроков, регламентированных Порядком) подготовка и подача документов, соответствующих требованиям Порядка, для получения прокатного удостоверения – ответственность правообладателя».

Глава «Атмосферы кино» Вадим Иванов в разговоре с БК рассказал, что за последнюю неделю представители компании уже более или менее разобрались с ситуацией вокруг сдачи обязательного экземпляра в Госфильмофонд и получения ПУ. По его словам, сейчас понятно, что как по иностранному, так и по российскому фильму оба процесса можно уложить в три календарных недели. При этом все три стороны (правообладатель, Госфильмофонд и Минкультуры) должны действовать слаженно и без задержек. Если возникают претензии к обязательному экземпляру со стороны Госфильмофонда, то срок увеличивается. Иванов подчеркивает: «Для нас как для правообладателя важно, чтобы при возникновении претензий к обязательному экземпляру была возможность оперативно внести изменения без того, чтобы срок проверки со стороны Госфильмофонда начинал отсчет с начала. Тогда можно уложиться в четыре недели. Для большинства российских релизов нужно закладывать еще две недели на «Пушкинскую карту». Выходит, для иностранного кино весь срок будет занимать три-четыре недели, для российского – пять-шесть недель».

СУММИРУЯ МИНУСЫ

Если суммировать озвученные участниками отрасли в беседах с БК последствия, к которым привело «нововведение», то первое и самое очевидное из них – переезд ряда ближайших релизов. Это естественным образом повлекло за собой потерю маркетинговых бюджетов дистрибьюторами, чьи фильмы должны были выходить в скором времени. В более долгосрочной перспективе встают под вопрос единовременные премьеры с остальным миром зарубежных картин в отечественном прокате. В данный момент такие проекты выходят в российских кинотеатрах довольно редко, но они все же не исчезли окончательно. Самое парадоксальное последствие заключается в том, что внезапная трансформация графика релизов предоставляет больше пространства для теневых тайтлов. Выпуск последних по понятным причинам не требует от демонстраторов столь же сложных и продолжительных бюрократических процедур, которые вынуждены осуществлять дистрибьюторы.

Это обстоятельство вкупе с внезапностью решения Минкультуры больше всего и смущает участников индустрии. «Формально минкульт продолжает работать в рамках установленного регламента – ничего нового юридически не вводилось. Однако на практике произошло существенное изменение в сроках. Основная проблема в том, что произошло оно крайне неожиданно, без каких-либо предупреждений. Прокатчики выстраивают процессы – логистику, маркетинг, договоренности с площадками, экономическую модель – исходя из определенного временного окна. Когда это окно неожиданно сдвигается, они попадают в уязвимое положение. Краткосрочные последствия – часть релизов не выйдет вовремя, бюджеты, вероятно, будут увеличены, кинотеатры недополучат контент. Долгосрочные – будем перестраиваться под новые сроки», – объясняет Александра Подрядова, генеральный директор компании «Пионер».

Генеральный директор компании «Кинологистика» Анатолий Сергеев в разговоре с БК также посетовал на внезапность ситуации: «Прокат 90 процентов зарубежного контента – высокорискованный бизнес. А тут совершенно неожиданно, как снег на голову – бюрократическая бездушная машина заработала над тем, как усложнить жизнь дистрибьюторам. Большая проблема пришла откуда не ждали. Многие коллеги оказались в шоке. В краткосрочной перспективе проблем будет больше, чем в долгосрочной, потому что все это началось внезапно, когда прокатчики еще не успели подготовиться к тому, как теперь все будет. И поэтому поехали с дат их ближайшие релизы, сорвались планы по маркетингу, оказались потрачены зря средства на рекламу и так далее. Никому не нравится, когда все идет не по плану. Менять все рекламные носители, вычищать трейлеры со старой датой, заказывать новую графику, постеры и так далее. Тщательно разводимые прежде проекты будут сталкиваться на одних уикендах, сорвутся премьеры, стоявшие одновременно со всем миром. У нас был стахановский план выпустить четыре проекта в июле, но вот пока смотрим, как все сложится».

По словам Максима Рогальского, подстроиться под удлинение сроков получения ПУ возможно, но сформированный ранее компаниями график релизов до конца года уже нарушен. Конкретно у «Нашего кино» под вопросом оказался выход фильмов, запланированных на конец августа, так как материалы по ним надо сдать уже сейчас, иначе дистрибьютор рискует не успеть получить ПУ. «У нас есть возможность перенести свои релизы на какие-то другие даты, но продюсеры больших фильмов, которые выходят в конце года, рискуют еще больше, ведь новогодние релизы перенести нельзя. И это может ударить по большинству российских продюсеров. Каждый из участников индустрии работал в своем темпе, а теперь рискует что-то не успеть. В этом не было бы большой проблемы, если бы об этих изменениях стало известно заранее, например, за полгода. Мы успели бы подверстать свои планы и рабочие процессы под более строгую процедуру. Тогда это не было бы для всех ушатом холодной воды. Подобные действия ни в чем не являются мерами поддержки легального проката, в том числе российских фильмов, скорее наоборот», – считает глава «Нашего кино».

«Минкульт решил дословно соблюдать букву закона, но произошло это в один момент, без предупреждения, устоявшаяся годами практика была изменена, полностью пошатнув всю работу легальных дистрибьюторов. Мне кажется, пока мы даже не осознаем, что произошло. Сейчас мы видим только текущие проекты, которые хаотично сдвигаются, но более явно мы это почувствуем, когда дело дойдет до больших релизов, выходящих одновременно (а зачастую – и на день раньше) со всем миром, – не без эмоций комментирует ситуацию Евгений Крас. – Индустрия постоянно говорит и обсуждает «возвращение Голливуда», но интересно, на какую дату уедет держащаяся в топе ожиданий ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 в нынешних реалиях с прокатными удостоверениями? Каким образом «большой» фильм сможет попадать с готовым дубляжом в архаичном формате DPX в Госфильмофонд за шесть-семь недель до мировой премьеры (и это если в нем не найдут «ошибок» в отделе технического контроля)? Вопрос риторический. И как же сюрреалистично это выглядит, когда пиратские фильмы попадают в кинотеатры в ту же минуту, когда к ним находится серый доступ. Без Госфильмофонда, без минкульта, без технического контроля и определений возрастных ограничений, без формата DPX и жесткого диска, без дороги в Белые Столбы и диалоговых листов. Пока из легальных прокатчиков выжимают все соки, отправляя переделывать DPX из-за отсутствия субтитра на вывеску на третьем плане и ждать по пять недель, в кинотеатрах идут скачанные с торрентов фильмы без прокатных удостоверений с рекламой ставок прямо в дубляже».

Александра Подрядова согласна с тем, что усложнение со стороны государства работы дистрибьюторов, которые пытаются вести легальный бизнес, с учетом текущего взлета теневого проката происходит в наименее подходящий момент: «В условиях, когда индустрия и так работает на грани рентабельности, а параллельно свободно существует неофициальный рынок, ужесточение процедур выглядит как дополнительное препятствие».

Вадим Иванов признался, что по иностранным фильмам «Атмосфера кино» в настоящий момент не чувствует прессинга, поскольку ДРАКУЛУ и НЕСКРОМНЫХ компания выпускает с окном в шесть и пять недель соответственно от первых территорий. Однако по проектам начиная с ноября уже есть о чем поволноваться даже «Атмосфере кино». У Иванова нет уверенности в том, что студии будут готовы в силу своих внутренних ограничений предоставить исходные копии фильма за тридцать дней до даты выхода: «Из иностранных релизов под явный удар от увеличения срока попадают те картины, которые принципиально выпускать день в день с США или первой территорией. Причем в эту категорию попадают как очень большие релизы, так и очень маленькие. Под вопросом оказываются иностранные проекты, которые за рубежом выходят в прокат или с нулевым окном на диджитале, или с очень маленьким окном. Если сдвигать дату в России, то российский прокат будет проходить на фоне «пиратки» с HD-качеством. На больших релизах, а для нас это студийные картины уровня ДЖОНА УИКА, БАЛЕРИНЫ или ИЛЛЮЗИИ ОБМАНА, мы при сохранении мировой даты теперь должны будем получать полный комплект исходных материалов примерно за тридцать дней до даты выхода. У меня нет в настоящий момент уверенности в том, что студии в силу своих внутренних ограничений будут готовы к этому. По крупным релизам может складываться так, что исходные в финальном виде будут физически готовы дней за семь-десять до старта. Такая ситуация у нас была на ФОРСАЖАХ, МИРЕ ЮРСКОГО ПЕРИОДА, это не редкость. Если студия не может предоставить исходные в нужный срок, то нужно сразу сдвигать дату на две, три, четыре недели. Отдельной острой проблемой может стать ситуация, при которой студия обещает предоставить исходные в нужный срок, но потом что-то идет не так, и поставка срывается. Как результат – в самый последний момент происходит перенос релиза. Сейчас мы наблюдаем сдвижку релизов июля-августа, но это сравнительно мелкие проекты. А если в самый последний момент сдвигается блокбастер, то он начинает залезать на другие фильмы, делая им больно и провоцируя дальнейшие изменения в графике релизов».

Нужно понимать, что мировой график релизов устаканивается не сразу, и российская сетка премьер взаимосвязана с международной, напоминает Вадим Иванов. До ухода американских студий приходилось укладывать вместе голливудские мировые даты и даты российских премьер. Затем участники рынка научились разделять иностранный прокат на легальный и пиратский, причем под даты выхода нелегальных релизов пришлось подстраиваться несколько раз. Сегодня в большинстве случаев на пиратских тайтлах добавляется плюс одна неделя к мировой дате. И теперь, обращает внимание Иванов, в этот уже достаточно прилично сломанный график проката добавляется новая вводная в виде необходимости сдвигать на несколько недель даты ряда легальных релизов, включая блокбастеры, подвижка которых будет иметь существенное влияние. Все это приведет к перенапряжению отдельных дат. В этой связи Иванов напоминает: пиратские релизы выходят через неделю после мировой даты как часы, причем без сдачи обязательного экземпляра в Госфильмофонд и без получения ПУ.

В НАДЕЖДЕ НА ДИАЛОГ

Максим Рогальский выразил надежду, что индустрия сможет обсудить возникшие разногласия с Минкультуры. Также он выразил готовность примкнуть к любой инициативе по выстраиванию диалога с властями. По его мнению, было бы неплохо ввести переходный период, когда продолжат действовать гарантийные письма, которые раньше можно было предоставлять в минкульт.

Анатолий Сергеев предлагает другое потенциальное решение проблемы: «Стоит создать прозрачные и надежные условия с понятными сроками. Чтобы при подаче материалов на прокатное удостоверение в Госфильмофонд за тобой закреплялся конкретный контакт, условно говоря, менеджер, как в банке, который четко информировал бы о том, что происходит. Еще одно сравнение, которое приходит в голову, – отправка груза, когда по трек-номеру в системе видно, где именно он находится, и стоят предварительные даты его доставки клиенту. Может быть, за такой сервис компании были бы готовы доплачивать? Есть ведь фильмы первостепенного значения и срочности».

В разговоре с БК Сергеев напомнил о мнении, что механизм получения ПУ давно устарел. В то же время есть ощущение, что в ближайшем будущем ничего не изменится, признается эксперт: «Парадоксально еще больше регламентировать официальный продукт, когда у 95 процентов кинотеатров есть уникальная возможность показывать все, что они пожелают, из альтернативного контента без прокатных удостоверений. Наши друзья из кинотеатров сами решают, какой фильм отцифровать для показа. А мы заинтересованы в том, чтобы у них все было хорошо. Нам всем надо продолжать свою работу в синергии. Большая просьба – не мешать. Это отразится на всем, в том числе на российском кино. Если кто-то не видит причинно-следственных связей – очень жаль. Хотелось бы, конечно, верить, что чиновники задумаются о том, какие проблемы возникли от этой ситуации. Но что будет в реальности – совсем другое дело. Зачем им проявлять эмпатию? Что для них поменяется? Индустриальная пресса возмутится еще десятком текстов и все пойдет на спад. На фоне мировой повестки наши проблемы незначительны. Потом все привыкнут. Люди всегда ко всему привыкают».

Напомним, что текущий июль воспринимается самым несбалансированным периодом года по части легального и альтернативного сегментов проката, рискуя стать одним из худших месяцев 2025-го для официального бокс-офиса. Внимание активной киноходящей аудитории явно сосредоточено сейчас на теневых голливудских релизах, хотя оценить реальную долю их сборов в кинопрокате не представляется возможным (косвенные «улики», впрочем, позволяют редакции БК предположить, что в июне касса «пираток» превысила 1 млрд рублей). Тем печальнее осознавать, что в условиях активизации пиратского контента государственные механизмы по той или иной причине делают шаг в сторону усложнения жизни компаниям-дистрибьюторам, которые пытаются снабжать рынок привлекательным для зрителя официальным контентом.

При этом в данной ситуации нет бенефициаров, поскольку она в корне отличается от практики внесения изменений в сетку премьер под крупные российские проекты: последние в летнем расписании фактически отсутствуют. Как «новые старые» правила скажутся на них, тоже пока мало кто может предположить, но все мы знаем случаи, когда даже на премьере в «Октябре» ленты показывались не в финальном виде, с неокончательными графикой, звуком и тому подобным. Сможет ли теперь отрасль перестроить свои рабочие процессы и насколько такая перестройка вообще нужна – вопрос открытый. БК продолжит следить за ситуацией.

18.07.2025 Автор: Рая Башинская, Никита Никитин, Максим Острый