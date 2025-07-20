Обзор изменений графика релизов на неделе 14–20 июля 2025 года

«Отель “У погибшего альпиниста”», новые «Приключения желтого чемоданчика» и многое другое

На минувшей неделе «Атмосфера кино» заявила сразу два крупных отечественных проекта – новую версию комедии ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА (23 апреля 2026 года) от Кинокомпании братьев Андреасян и мистический детектив ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА» (28 января 2027 года) по мотивам одноименной повести братьев Стругацких.

«Централ Партнершип» решила добавить еще один проект в грядущую «новогоднюю битву» – компания поставила комедию Марюса Вайсберга УВОЛИТЬ ЖОРУ с Данилой Козловским и Михаилом Галустяном на 25 декабря.

«Наше кино» анонсировало две новинки на сентябрь – комедийный экшн ТОКСИЧНЫЙ МСТИТЕЛЬ (4 сентября) и мелодраму СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ (11 сентября). Ранее дату первого проекта занимал слэшер БЭМБИ. ЛЕСНОЙ КОШМАР, который теперь переместился на 16 октября.

«Пионер» вновь покажет на больших экранах АМЕЛИ Жан-Пьера Жене – культовая французская лента с Одри Тоту вернется в прокат с 31 июля.

«Вольга» сдвинула релиз хоррора ДЕМОНЫ ШЕЛБИ-ОУКС с 21 августа на 9 октября.

World Pictures вернула в прокатную сетку слэшер МОКРЯЧОК ПОПАЙ – теперь релиз ленты запланирован на 25 сентября. Ранее там стоял хоррор СОМНИЯ: ОБИТЕЛЬ КОШМАРОВ, который теперь сдвинулся на 11 сентября. Занимавший ее проект АСТРАЛ: 13 ИНКАРНАЦИЙ ЗЛА, в свою очередь, ушел на 30 октября. Фильм ужасов ОНО. ПЕРВОЕ ПРИШЕСТВИЕ может поучаствовать в «новогодней битве» – лента переместилась со 2 октября на 1 января 2026 года. Освободившуюся дату занял еще один хоррор – АСТРАЛ. ЗЕРКАЛА, который был заявлен на 14 августа. Два релиза компании ушли на 15 января 2026 года – АСТРАЛ. ВЛАСТЬ ТЬМЫ (прошлая дата – 30 октября) и SUFFOCATION (прошлая дата – 27 ноября). Из новинок был заявлен проект THE ELF на 4 декабря. Ранее там стояла лента NIGHT SILENCE, теперь она ушла на неделю позже, 11 декабря.

Must see magic film перенесла релиз драмеди ХОРОШЕНЬКАЯ с минувшей недели на 31 июля.

«Кинологистика» временно убрала из графика две картины – ПЯТАЧОК. КРОВЬ И ЖЕЛУДИ (7 августа) и АСТРАЛ. СВЕЧА ДЬЯВОЛА (21 августа). Проекты РУСАЛОЧКА И МОРСКОЙ МОНСТР и ПО ЗАКОНАМ УЛИЦ поменялись местами – теперь они выйдут 31 июля и 28 августа соответственно. Подобный маневр также провернули картины УЛЫБКА. НОВЫЙ КОШМАР и ТРИ ПРИНЦЕССЫ, занявшие даты друг друга: 14 и 28 августа соответственно.

«Экспонента Фильм» поставила на 2 октября хоррор HELL HOUSE LLC: LINEAGE. Семейное фэнтези MOMO передвинулось с 9 октября на 4 декабря.

«СБ Фильм» выпустит 21 августа мультфильм БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА.

Фото: кадр со съемок фильма ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА