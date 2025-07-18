Венецианский кинофестиваль представил жюри
Автор: Илья Кувшинов
18 июля 2025
Смотр пройдет с 27 августа по 6 сентября
Организаторы Венецианского кинофестиваля объявили состав жюри основного конкурса грядущего смотра.
Обладателя «Золотого льва» за лучший фильм выберут режиссеры Мохаммад Расулоф, Кристиан Мунджиу, Стефан Бризе и Маура Дельперо, а также актрисы Фернанда Торрес и Чжао Тао. Напомним, что председателем жюри станет режиссер Александр Пэйн.
82-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 27 августа по 6 сентября.
Фото: официальный сайт смотра
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