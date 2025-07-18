Венецианский кинофестиваль представил жюри

Смотр пройдет с 27 августа по 6 сентября

Организаторы Венецианского кинофестиваля объявили состав жюри основного конкурса грядущего смотра.

Обладателя «Золотого льва» за лучший фильм выберут режиссеры Мохаммад Расулоф, Кристиан Мунджиу, Стефан Бризе и Маура Дельперо, а также актрисы Фернанда Торрес и Чжао Тао. Напомним, что председателем жюри станет режиссер Александр Пэйн.

82-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 27 августа по 6 сентября.

Фото: официальный сайт смотра