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Венецианский кинофестиваль представил жюри

Автор: Илья Кувшинов

18 июля 2025

Смотр пройдет с 27 августа по 6 сентября

Организаторы Венецианского кинофестиваля объявили состав жюри основного конкурса грядущего смотра.

Обладателя «Золотого льва» за лучший фильм выберут режиссеры Мохаммад Расулоф, Кристиан Мунджиу, Стефан Бризе и Маура Дельперо, а также актрисы Фернанда Торрес и Чжао Тао. Напомним, что председателем жюри станет режиссер Александр Пэйн.

82-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 27 августа по 6 сентября.

Фото: официальный сайт смотра

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