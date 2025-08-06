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Хакеры взломали базу данных Венецианского кинофестиваля

Автор: Илья Кувшинов

6 августа 2025

В результате кибератаки злоумышленники получили доступ к личным данным участников

Венецианский кинофестиваль стал жертвой хакеров – организаторы смотра подтвердили The Hollywood Reporter, что злоумышленники получили доступ к личным данным аккредитованных участников, в том числе и представителей прессы.

В результате кибератаки, которая произошла 7 июля, неизвестные лица смогли скопировать документы, содержащие имена, адреса электронной почты, номера телефонов, налоговые коды и адреса проживания зарегистрированных гостей грядущего фестиваля.

Подчеркивается, что IT-команда смотра незамедлительно вмешалась, изолировав затронутые системы и обеспечив их безопасность. Тем не менее, следственные органы были немедленно проинформированы о произошедшем.

82-й Венецианский кинофестиваль откроется уже 27 августа.

Фото: соцсети фестиваля

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