Фестиваль «Зимний» объявил даты проведения в 2025 году

Смотр авторского кино состоится в Москве с 1 по 7 декабря

Кинофестиваль «Зимний» анонсировал даты проведения в 2025 году – четвертый открытый российский смотр авторского кино пройдет в Москве с 1 по 7 декабря.

Организаторы отмечают, что также стартовал прием заявок на участие в конкурсе. К отбору принимаются полнометражные игровые фильмы продолжительностью не менее 60 минут, снятые в 2024-25 годах и не демонстрировавшиеся ранее в кинотеатрах, на ТВ и не размещенные в онлайн-кинотеатрах. Подать заявку можно по электронному адресу otbor@zimnyfest.ru до 20 октября.

Помимо конкурса, одним из ключевых событий смотра станет запуск кинорынка, ориентированного на авторское кино, где молодые режиссеры и продюсеры представят свои проекты профессиональному сообществу: дистрибьюторам, платформам, фестивальным селекторам и потенциальным партнёрам.

В кинорынке смогут принять участие картины на разных этапах производства – от девелопмента до постпродакшна и полной готовности проекта. Заявки принимаются также до 20 октября по электронному адресу filmmarket@zimniyfest.ru. Подчеркивается, что у проектов на стадии препродакшна должно быть подтверждено финансирование и утвержден съемочный период.

Напомним, что главный приз основного конкурса в прошлом году достался фильму Данила Иванова ОПЕРАЦИЯ «ХОЛОДНО».

Фото: пресс-служба фестиваля