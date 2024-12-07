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В Москве состоялась церемония закрытия «Зимнего»

Автор: БК

7 декабря 2024

Главный приз получил фильм «Операция «Холодно»

В Москве в кинотеатре «Художественный» состоялась торжественная церемония закрытия 3-го Открытого российского фестиваля авторского кино «Зимний». Гран-при смотра получила лента ОПЕРАЦИЯ «ХОЛОДНО» режиссера Данила Иванова.

Ведущими церемонии награждения выступили Елена Николаева и Василий Уриевский.

Полный список победителей: 

  • Главный приз – ОПЕРАЦИЯ «ХОЛОДНО» 
  • Специальный приз жюри – ГИРОКАСТРА, режиссер Юрий Арабов 
  • Приз за лучшую режиссуру – Данил Иванов, ОПЕРАЦИЯ «ХОЛОДНО» 
  • Приз за лучший сценарий – Виктория Мокерова, ЧУВСТВА
  • Приз за лучшую мужскую роль – Антон Кузнецов, ОПЕРАЦИЯ «ХОЛОДНО» 
  • Приз за лучшую женскую роль – Ёла Санько, ЧУВСТВА
  • Приз за лучшее визуальное решение – Шандор Беркеши, ДЕНЬ НЕДЕЛИ – ЛЮБОЙ
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