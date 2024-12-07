В Москве состоялась церемония закрытия «Зимнего»
Автор: БК
7 декабря 2024
Главный приз получил фильм «Операция «Холодно»
В Москве в кинотеатре «Художественный» состоялась торжественная церемония закрытия 3-го Открытого российского фестиваля авторского кино «Зимний». Гран-при смотра получила лента ОПЕРАЦИЯ «ХОЛОДНО» режиссера Данила Иванова.
Ведущими церемонии награждения выступили Елена Николаева и Василий Уриевский.
Полный список победителей:
- Главный приз – ОПЕРАЦИЯ «ХОЛОДНО»
- Специальный приз жюри – ГИРОКАСТРА, режиссер Юрий Арабов
- Приз за лучшую режиссуру – Данил Иванов, ОПЕРАЦИЯ «ХОЛОДНО»
- Приз за лучший сценарий – Виктория Мокерова, ЧУВСТВА
- Приз за лучшую мужскую роль – Антон Кузнецов, ОПЕРАЦИЯ «ХОЛОДНО»
- Приз за лучшую женскую роль – Ёла Санько, ЧУВСТВА
- Приз за лучшее визуальное решение – Шандор Беркеши, ДЕНЬ НЕДЕЛИ – ЛЮБОЙ
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