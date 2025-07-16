Зак Снайдер рассчитывает сделать новую «Мятежную луну»

Сейчас постановщик работает над фильмом о спецназе полиции Лос-Анджелеса

Франшиза МЯТЕЖНАЯ ЛУНА еще не закончена – по крайней мере, по мнению самого Зака Снайдера.

Режиссер пообщался с Variety перед релизом видеоигры Blood Line, основанной на его фантастическом боевике Netflix, и заявил следующее:

«Я отвлекся на другой проект для Netflix. Сейчас работаю над фильмом о спецназе полиции Лос-Анджелеса. И поэтому я подумал, мол, ну ладно, пусть мир МЯТЕЖНОЙ ЛУНЫ немного настоится, пока я делаю этот проект. Честно говоря, работа над двумя фильмами была очень утомительной и долгой. Было бы хорошо сделать небольшой перерыв. Так что да, посмотрим, когда я закончу с этой картиной, как у нас все сложится дальше», – рассказал Снайдер.

Напомним, что обе картины серии удостоились отрицательных отзывов как критиков, так и зрителей, и продемонстрировали не самые выдающиеся показатели просмотров на Netflix. Тем не менее, ранее постановщик утверждал, что планирует шесть фильмов во вселенной МЯТЕЖНОЙ ЛУНЫ.

Фото: кадр со съемок фильма МЯТЕЖНАЯ ЛУНА, ЧАСТЬ 1: ДИТЯ ОГНЯ