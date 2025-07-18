«Одиссея» заработала $1,5 млн на предпродажах билетов в IMAX за год до релиза

Лента выйдет в прокат в июле 2016 года

Поклонники Кристофера Нолана продемонстрировали свою любовь к творчеству кинематографиста – ровно за год до премьеры ОДИССЕИ в продажу поступили билеты на премьерные сеансы картины в формате IMAX 70-мм и за первый час были распроданы почти полностью.

Отмечается, что предпродажи на уикенде 17-19 июля 2026 года принесли проекту около $1,5 млн. Речь идет о 25-26 кинотеатрах IMAX по всему миру (16 из них – в США).

Часть билетов позднее появилась на аукционе eBay и его аналогах: утверждается, что их цена у перекупщиков составила от $300 до $400, что в разы выше оригинальной стоимости в $25-28.

Аналитики подчеркивают, что это первый случай в истории, когда билеты поступили в продажу за год до премьеры фильма. Стоит отметить, что предыдущая работа Нолана – байопик ОППЕНГЕЙМЕР – привлекла только в одном IMAX более $190 млн.

Напомним, что ОДИССЕЯ станет первым полнометражным фильмом, полностью снятым в формате IMAX.

Фото: кадр из фильма ОДИССЕЯ