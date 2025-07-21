В Москве пройдет Фестиваль индонезийского кино
Автор: БК
21 июля 2025
Фильмом открытия станет психологическая драма «Бестиарий»
С 1 по 3 августа в кинотеатре «Иллюзион» состоится Фестиваль индонезийского кино, организованный РОСКИНО при поддержке Минкультуры России.
Фильмом открытия смотра станет психологическая драма БЕСТИАРИЙ, которую гостям представят режиссер и актер Хулио Рионалдо, а также продюсер Фадиль Абимантра.
В рамках программы двусторонних киномероприятий между странами российским зрителям также продемонстрируют научную фантастику ЧЕРЕП, мистическую комедию МАЛЬЧИК С ДВИЖУЩИМСЯ ИЗОБРАЖЕНИЕМ, фэнтези ПОДЧЕРКНУТЫЕ ПРОБЕЛЫ и хоррор КОШМАР.
Вход на все показы бесплатный по предварительной регистрации.
Фото: кадр из фильма БЕСТИАРИЙ
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