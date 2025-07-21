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В Москве пройдет Фестиваль индонезийского кино

Автор: БК

21 июля 2025

Фильмом открытия станет психологическая драма «Бестиарий»

С 1 по 3 августа в кинотеатре «Иллюзион» состоится Фестиваль индонезийского кино, организованный РОСКИНО при поддержке Минкультуры России.

Фильмом открытия смотра станет психологическая драма БЕСТИАРИЙ, которую гостям представят режиссер и актер Хулио Рионалдо, а также продюсер Фадиль Абимантра.

В рамках программы двусторонних киномероприятий между странами российским зрителям также продемонстрируют научную фантастику ЧЕРЕП, мистическую комедию МАЛЬЧИК С ДВИЖУЩИМСЯ ИЗОБРАЖЕНИЕМ, фэнтези ПОДЧЕРКНУТЫЕ ПРОБЕЛЫ и хоррор КОШМАР.

Вход на все показы бесплатный по предварительной регистрации.

Фото: кадр из фильма БЕСТИАРИЙ

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