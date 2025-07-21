Фестиваль «Одна шестая» объявил даты проведения и открыл прием заявок
Автор: БК
21 июля 2025
Смотр состоится в Екатеринбурге с 25 по 30 сентября
Свердловская киностудия назвала даты проведения IV Международного кинофестиваля дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая» – он состоится с 25 по 30 сентября в Екатеринбурге.
Главная тема грядущего смотра – искусственный интеллект в кинематографе.
Организаторы также открыли прием заявок на участие в конкурсной программе. Отмечается, что в игровой и документальных секциях будут представлены 24 дебютных фильма (12 российских и 12 зарубежных). Программными директорами фестиваля выступают кинокритик Егор Москвитин (игровое кино) и киновед Мария Готлиб (документальное кино).
Заявку на участие в конкурсе можно подать на официальном сайте до 11 августа.
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