Фестиваль «Одна шестая» объявил даты проведения и открыл прием заявок

Смотр состоится в Екатеринбурге с 25 по 30 сентября

Свердловская киностудия назвала даты проведения IV Международного кинофестиваля дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая» – он состоится с 25 по 30 сентября в Екатеринбурге.

Главная тема грядущего смотра – искусственный интеллект в кинематографе.

Организаторы также открыли прием заявок на участие в конкурсной программе. Отмечается, что в игровой и документальных секциях будут представлены 24 дебютных фильма (12 российских и 12 зарубежных). Программными директорами фестиваля выступают кинокритик Егор Москвитин (игровое кино) и киновед Мария Готлиб (документальное кино).

Заявку на участие в конкурсе можно подать на официальном сайте до 11 августа.