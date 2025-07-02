Предпродажи уикенда: «Не одна дома 2» превзошла «Артек. Сквозь столетия» и «Денискины рассказы»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим комедию НЕ ОДНА ДОМА 2 (AK), мультфильм ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ГОРОДА СКАЗОК (NKI) и фильм ужасов СИНИСТЕР. СЕМЕЙНОЕ ПРОКЛЯТИЕ (GF).

Предпродажи комедии НЕ ОДНА ДОМА 2 составили 2,1 млн рублей. Из недавних семейных проектов новинка уступила ленте ЖДУН (2,3 млн рублей, стартовые сборы – 93,8 млн), но превзошла множество других аналогов: ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ (1,7 млн рублей, стартовые сборы – 69,4 млн), ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (1,698 млн рублей, стартовые сборы – 45,2 млн), АРТЕК. СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ (1,67 млн рублей, стартовые сборы – 54,8 млн), ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ (1,59 млн рублей, стартовые сборы – 58,2 млн), НЕПОСЛУШНИКИ (839,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 57,7 млн), а также оригинальную ленту НЕ ОДНА ДОМА (854,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 42,5 млн без учета превью).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) ЖДУН 2,332 НЕ ОДНА ДОМА 2 2,147 ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ 1,747 ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 1,698 АРТЕК. СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ 1,670 ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ 1,592 НЕ ОДНА ДОМА 0,855 НЕПОСЛУШНИКИ 0,840

Предпродажи мультфильма ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ГОРОДА СКАЗОК составили 191 тысячу рублей. Это расположило новинку чуть ниже проекта ГИГАНТЫ ЛА-МАНША (196,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 7,3 млн), но ниже таких аналогов, как МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК (134,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 10,2 млн) и МОНСТР И МАГИ СИНИХ МОРЕЙ (72,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 6 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) ГИГАНТЫ ЛА-МАНША 196,1 ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ГОРОДА СКАЗОК 191,0 МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК 134,1 МОНСТР И МАГИ СИНИХ МОРЕЙ 72,8

Фильм ужасов СИНИСТЕР. СЕМЕЙНОЕ ПРОКЛЯТИЕ предварительно собрал 102,9 тысячи рублей. Новинка уступила аналогам СИНИСТЕР. ПОЖИРАТЕЛЬ ДУШ (119,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 15,9 млн) и АСТРАЛ. НОЧНОЙ КОШМАР (112,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 15,8 млн), но превзошла хорроры АСТРАЛ. ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ (63 тысячи рублей, стартовые сборы – 11,3 млн) и ТИХОЕ МЕСТО: АЗРАЭЛЬ (61,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 7,5 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) СИНИСТЕР. ПОЖИРАТЕЛЬ ДУШ 119,4 АСТРАЛ. НОЧНОЙ КОШМАР 112,2 СИНИСТЕР. СЕМЕЙНОЕ ПРОКЛЯТИЕ 102,9 АСТРАЛ. ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ 63,0 ТИХОЕ МЕСТО: АЗРАЭЛЬ 61,7

Фото: кадр из фильма НЕ ОДНА ДОМА 2

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02.07.2025 Автор: Никита Никитин