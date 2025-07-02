Предпродажи уикенда: «Не одна дома 2» превзошла «Артек. Сквозь столетия» и «Денискины рассказы»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим комедию НЕ ОДНА ДОМА 2 (AK), мультфильм ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ГОРОДА СКАЗОК (NKI) и фильм ужасов СИНИСТЕР. СЕМЕЙНОЕ ПРОКЛЯТИЕ (GF).
Предпродажи комедии НЕ ОДНА ДОМА 2 составили 2,1 млн рублей. Из недавних семейных проектов новинка уступила ленте ЖДУН (2,3 млн рублей, стартовые сборы – 93,8 млн), но превзошла множество других аналогов: ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ (1,7 млн рублей, стартовые сборы – 69,4 млн), ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (1,698 млн рублей, стартовые сборы – 45,2 млн), АРТЕК. СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ (1,67 млн рублей, стартовые сборы – 54,8 млн), ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ (1,59 млн рублей, стартовые сборы – 58,2 млн), НЕПОСЛУШНИКИ (839,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 57,7 млн), а также оригинальную ленту НЕ ОДНА ДОМА (854,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 42,5 млн без учета превью).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ЖДУН
|2,332
|НЕ ОДНА ДОМА 2
|2,147
|ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ
|1,747
|ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
|1,698
|АРТЕК. СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ
|1,670
|ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ
|1,592
|НЕ ОДНА ДОМА
|0,855
|НЕПОСЛУШНИКИ
|0,840
Предпродажи мультфильма ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ГОРОДА СКАЗОК составили 191 тысячу рублей. Это расположило новинку чуть ниже проекта ГИГАНТЫ ЛА-МАНША (196,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 7,3 млн), но ниже таких аналогов, как МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК (134,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 10,2 млн) и МОНСТР И МАГИ СИНИХ МОРЕЙ (72,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 6 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ГИГАНТЫ ЛА-МАНША
|196,1
|ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ГОРОДА СКАЗОК
|191,0
|МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК
|134,1
|МОНСТР И МАГИ СИНИХ МОРЕЙ
|72,8
Фильм ужасов СИНИСТЕР. СЕМЕЙНОЕ ПРОКЛЯТИЕ предварительно собрал 102,9 тысячи рублей. Новинка уступила аналогам СИНИСТЕР. ПОЖИРАТЕЛЬ ДУШ (119,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 15,9 млн) и АСТРАЛ. НОЧНОЙ КОШМАР (112,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 15,8 млн), но превзошла хорроры АСТРАЛ. ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ (63 тысячи рублей, стартовые сборы – 11,3 млн) и ТИХОЕ МЕСТО: АЗРАЭЛЬ (61,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 7,5 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|СИНИСТЕР. ПОЖИРАТЕЛЬ ДУШ
|119,4
|АСТРАЛ. НОЧНОЙ КОШМАР
|112,2
|СИНИСТЕР. СЕМЕЙНОЕ ПРОКЛЯТИЕ
|102,9
|АСТРАЛ. ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ
|63,0
|ТИХОЕ МЕСТО: АЗРАЭЛЬ
|61,7
Фото: кадр из фильма НЕ ОДНА ДОМА 2
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02.07.2025 Автор: Никита Никитин