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Российские производители подвели итоги кинорынка SIFF в Шанхае

Автор: БК

4 июля 2025

Cтенд Russian Content Worldwide объединил 15 российских компаний

В конце июня российская киноиндустрия представила свои проекты зарубежным покупателям контента на Шанхайском международном рынке (Shanghai International Film & TV Market). Cтенд Russian Content Worldwide, объединивший 15 российских компаний, был организован РОСКИНО при поддержке Минкультуры России.

Представители Art Pictures Distribution рассказали, что провели переговоры с компаниями из Китая, Вьетнама, Японии и Малайзии. Наибольший интерес у зарубежных партнеров вызвали картины БУРАТИНО, КРАСНЫЙ ШЕЛК и анимационная франшиза «Три кота». Они также отметили, что сейчас открываются перспективы для кинопроката в Китае и Юго-Восточной Азии, а также для продажи прав на адаптацию полнометражных фильмов. Наиболее востребованными жанрами среди закупщиков являются экшн, драма и анимация.

В «Централ Партнершип» тоже заметили похожую тенденцию. В числе проектов, заинтересовавших покупателей – триллер ВНИЗ, мультфильм ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ, фантастический экшн КРАКЕН и фэнтези ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА.

Кинокомпания СТВ провела встречи с основными закупщиками на территорию материкового Китая, Индонезии, Таиланда, Камбоджи, Вьетнама и других стран Юго-Восточной Азии. Со стороны китайских партнеров наибольшим вниманием пользовался впервые представленный на рынке масштабный фантастический боевик ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА, а также фантастическая комедия КОСМИЧЕСКАЯ СОБАКА ЛИДА и мультфильм МАРАКУДА. С частью китайских компаний обсуждается приобретение прав для создания ремейка, в то время как со стороны индонезийских и таиландских закупщиков наблюдается больший интерес к анимационным проектам компании. Помимо этого, во Вьетнаме планируется кинотеатральный прокат мультфильма ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ – права на него ранее приобрела компания Mockingbird Pictures.

Компания «Марс Медиа Энтертейнмент» представляла на рынке семейную комедию ПАЛЬМА 2 и военную драму ВОЗДУХ. Если первый проект привлек китайских дистрибьюторов (их интересовала возможная копродукция и VOD-права на китайском языке на территорию США и Европы), то второй оказался популярен среди представителей Индонезии и Таиланда. В компании также отметили рост интереса и к артхаусным и фестивальным фильмам.

Среди проектов компании «Пан-Атлантик Студио» одним из самых популярных стала ПРИНЦЕССА СИАМА, историческая драма о любви российской дворянки и наследного принца Таиланда Чакробона. По этому проекту запланированы переговоры с ведущими продюсерами Shanghai Film Group для детализации вопросов сотрудничества и возможной копродукции. Совместное производство картины обсуждалось и с Таиландом – уже достигнуты предварительные договоренности о его копродукционном статусе. Также с представителями профильных китайских компаний планируются переговоры по вопросу приобретения прав на дистрибуцию копродукционных проектов АЛЬПИИЙСКАЯ БАЛЛАДА (Россия-Сербия) и ЖЕМЧУГ (Россия-Индия) на территории Китая после завершения производства фильмов.

В Bubble Studios отметили большой интерес со стороны компаний из Китая, Таиланда и Индонезии к контенту, созданному на основе комиксов. При этом у китайской стороны есть запрос на большее вовлечение российских компаний в промо-продвижение фильмов.

Российские сериалы также не остались без внимания международных дистрибьюторов. В частности, большим спросам пользовался контент НТВ – исторический детектив «Страх над Невой», военные драмы «Дед Морозов» и «Дина и Доберман». В компании подчеркнули, что коллег из Китая по-прежнему интересуют драмы о Великой Отечественной войне. Байерам же из других стран в большей степени интересны детективы, экшн-сериалы, триллеры и исторические картины. Во время рынка телекомпании НТВ поступило много предложений и о копродукции полнометражного кино. Интерес к военным драмам подтвердили и в холдинге ВГТРК – в частности, многих заинтересовал представленный рынке сериал «Спасение капитана Максимова».

В All Media Company рассказали, что на рынке Shanghai International Film&TV Market были популярны их семейные комедии и сказки: ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ, ЧЕБУРАШКА и его грядущий сиквел, а также драмеди ПОЕХАВШАЯ.

Спрос на семейный контент отметила и компания «ИГМАР». Их представленными проектами – КАЖДЫЙ МЕЧТАЕТ О СОБАКЕ, ПАПУ МАМЕ ЗАВЕРНИ, ПОСЛЕДНЯЯ ЦЕНА – интересовались представители Китая, Ирана, Турции, Грузии, Кыргызстана.

Никуда не исчез и интерес к анимации. Так, киностудия «Союзмультфильм» провела встречи с дистрибьюторскими компаниями из Китая, Малайзии, Индонезии, Вьетнама. Наибольшим спросом пользовались мультсериалы «Крутиксы» и «Енотки», по которым достигнуты предварительные договоренности о дистрибуции, и анимационный сериал «Чемпионы». В компании рассказали, что азиатские покупатели контента также ориентированы на анимационные проекты, рассчитанные на аудиторию девочек 9-12 лет.

Наибольший интерес у байеров из Китая среди проектов компании «ЯРКО» вызвали полнометражные анимационные фильмы, а также сериалы  в частности, проекты «Дракошия» и «Тикабо». Это связано с текущим спросом в Китае на ярких, необычных персонажей, что перекликается с мировой популярностью таких героев, как игрушки Labubu и Crybaby.

В медиахолдинге «Цифровое Телевидение» отметили высокий интерес партнеров из Китая, Тайваня и Вьетнама к новому полнометражному анимационному фильму ГЕРОЙЧИКИ. НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ. Также большой интерес со стороны Китая, а также Вьетнама и Сингапура вызвал проект «Семь Королевств». Обсуждались идеи совместного производства с крупными зарубежными производителями анимационного контента.

Представители Анимационной студии «Воронеж» рассказали о том, что привлекло зарубежных партнеров в их проектах. Сильной стороной фильма ГЕРОИ АРКТИКИ байеры из Китая, Вьетнама, Сингапура назвали запоминающихся, харизматичных персонажей и напряжённый, динамичный сюжет. В мультсериале «Супергерои.ру» они, в свою очеедь, оценили высококачественные спецэффекты, а в новом мультфильме ДОКТОР АЙБОЛИТ – высокий потенциал проекта для лицензирования.

Анимационный проект «Метрономы. Тайны подземки» от «Пан-Атлантик Студио», повествующий о волшебных существах, которые обитают в метрополитене, зарубежные компании назвали проектом со значительным потенциалом для создания международной франшизы, поскольку метро есть во многих крупных городах мира.

В странах Азии остается большой интерес к российскому документальному кино. В ВГТРК отметили, что представителей Китая, а также Монголии, Индии, Ирана, Вьетнама привлекли фильмы на тему истории и природы. В компании также заявили, что китайские онлайн-платформы в настоящий момент активно развивают жанр вертикальных микродрам для просмотра на мобильных устройствах.

Продюсерский центр Фонда поддержки регионального кинематографа представлял на рынке целый спектр документальных проектов, снятых кинематографистами в разных российских регионах, посвященных истории и культуре народов России.

Фото: РОСКИНО

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