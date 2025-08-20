top banner
Дэнни Бойл снимет картину о становлении империи Руперта Мердока

Автор: Илья Кувшинов

20 августа 2025

Главные роли в картине могут сыграть Гай Пирс и Джек О’Коннелл

Режиссер Дэнни Бойл определился со своим следующим проектом – по информации Deadline, постановщик займется фильмом INK, который расскажет о становлении медиаимперии Руперта Мердока и феномене британских таблоидов.

Инсайдеры отмечают, что номинант на премию «Оскар» Гай Пирс ведет переговоры о том, чтобы воплотить на экране образ медиамагната и основателя NewsCorp. Джек О’Коннелл, в свою очередь, может сыграть Ларри Ламба – журналиста, которому Мердок доверил руководство газетой The Sun после ее покупки в 1969 году.

Сценарий картины за авторством Джеймса Грэма основан на его одноименной пьесе. Старт съемок предварительно запланирован на октябрь.

Финансированием и продажей мировых прав на INK занимается Studiocanal.

Фото: кадр со съемок фильма 28 ЛЕТ СПУСТЯ

