Предпродажи уикенда: «Дети-шпионы» опередили «Ритмы мечты»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим семейные картины ДЕТИ-ШПИОНЫ (AK) и РИТМЫ МЕЧТЫ (CAO), триллер ДИСПЕТЧЕР (GF), комедию ОНА СКАЗАЛА «ДА!» и комедийный экшн ГЕЛЯ (NMG).

Из двух отечественных семейных лент уикенда вперед вырвались ДЕТИ-ШПИОНЫ. С предварительным результатом 414,9 новинка проиграла МОЕЙ УЖАСНОЙ СЕСТРЕ (504,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 26,6 млн) и выступила вровень с проектом ПИРАТЫ ГАЛАКТИКИ «БАРРАКУДА» (413,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 21,7 млн).

В свою очередь, предпродажи картины РИТМЫ МЕЧТЫ составили 169,5 тысяч рублей. Новинка уступила лентам Я ДЕЛАЮ ШАГ (640,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 18,7 млн), ОБЕ ДВЕ (502,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 26,8 млн), НАХИМОВЦЫ (237,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 19,8 млн) и ЛЕГЕНДЫ ОРЛЕНКА (210,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 14,6 млн)

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) Я ДЕЛАЮ ШАГ 640,1 МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 504,7 ОБЕ ДВЕ 502,1 ДЕТИ-ШПИОНЫ 414,9 ПИРАТЫ ГАЛАКТИКИ «БАРРАКУДА» 413,8 НАХИМОВЦЫ 237,2 ЛЕГЕНДЫ ОРЛЕНКА 210,1 РИТМЫ МЕЧТЫ 169,5

Ромком ОНА СКАЗАЛА «ДА!» предварительно заработал 118,3 тысячи рублей. Новинка оставила позади картины ОТЕЦ ГОДА (52,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 8,8 млн), ВЕРЮ В ЛЮБОВЬ (40,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 6,7 млн), ПОСЛЕ ПРОБУЖДЕНИЯ (38,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 5,7 млн) и ДО СКОРОЙ ВСТРЕЧИ (31,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 8,8 млн). В то же время лента уступила проектам ПЕРВЫЙ ВСТРЕЧНЫЙ (537,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 37,7 млн) и ШПИОНСКАЯ СВАДЬБА (231,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 19,8 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) ПЕРВЫЙ ВСТРЕЧНЫЙ 573,7 ШПИОНСКАЯ СВАДЬБА 231,4 ОНА СКАЗАЛА «ДА!» 118,3 ОТЕЦ ГОДА 52,7 ВЕРЮ В ЛЮБОВЬ 40,7 ПОСЛЕ ПРОБУЖДЕНИЯ 38,7 ДО СКОРОЙ ВСТРЕЧИ 31,8

Экшн-комедия ГЕЛЯ отметилась предварительным результатом 100,7 тысячи рублей. Лента уступила аналогу КОРЕША (152,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 15,1 млн), но обошла проекты СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ (88,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 18,9 млн) и УРАЛОЧКА (72,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 6,2 млн)

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) КОРЕША 152,9 ГЕЛЯ 100,7 СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ 88,2 УРАЛОЧКА 72,2

Триллер ДИСПЕТЧЕР предварительно освоил 98,5 тысяч рублей. Новинка превзошла аналог СЛЕД КИЛЛЕРА (58,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 9,2 млн), но уступила триллерам МИЗАНТРОП (112,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 13,9 млн) и БОЧЬ БОЛОТНОГО ЦАРЯ (111,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 16,6 млн)

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) МИЗАНТРОП 112,1 ДОЧЬ БОЛОТНОГО ЦАРЯ 111,8 ДИСПЕТЧЕР 98,5 СЛЕД КИЛЛЕРА 58,6

Фото: кадр из фильма ДЕТИ-ШПИОНЫ

20.08.2025