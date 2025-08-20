Предпродажи уикенда: «Дети-шпионы» опередили «Ритмы мечты»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим семейные картины ДЕТИ-ШПИОНЫ (AK) и РИТМЫ МЕЧТЫ (CAO), триллер ДИСПЕТЧЕР (GF), комедию ОНА СКАЗАЛА «ДА!» и комедийный экшн ГЕЛЯ (NMG).
Из двух отечественных семейных лент уикенда вперед вырвались ДЕТИ-ШПИОНЫ. С предварительным результатом 414,9 новинка проиграла МОЕЙ УЖАСНОЙ СЕСТРЕ (504,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 26,6 млн) и выступила вровень с проектом ПИРАТЫ ГАЛАКТИКИ «БАРРАКУДА» (413,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 21,7 млн).
В свою очередь, предпродажи картины РИТМЫ МЕЧТЫ составили 169,5 тысяч рублей. Новинка уступила лентам Я ДЕЛАЮ ШАГ (640,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 18,7 млн), ОБЕ ДВЕ (502,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 26,8 млн), НАХИМОВЦЫ (237,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 19,8 млн) и ЛЕГЕНДЫ ОРЛЕНКА (210,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 14,6 млн)
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|Я ДЕЛАЮ ШАГ
|640,1
|МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА
|504,7
|ОБЕ ДВЕ
|502,1
|ДЕТИ-ШПИОНЫ
|414,9
|ПИРАТЫ ГАЛАКТИКИ «БАРРАКУДА»
|413,8
|НАХИМОВЦЫ
|237,2
|ЛЕГЕНДЫ ОРЛЕНКА
|210,1
|РИТМЫ МЕЧТЫ
|169,5
Ромком ОНА СКАЗАЛА «ДА!» предварительно заработал 118,3 тысячи рублей. Новинка оставила позади картины ОТЕЦ ГОДА (52,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 8,8 млн), ВЕРЮ В ЛЮБОВЬ (40,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 6,7 млн), ПОСЛЕ ПРОБУЖДЕНИЯ (38,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 5,7 млн) и ДО СКОРОЙ ВСТРЕЧИ (31,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 8,8 млн). В то же время лента уступила проектам ПЕРВЫЙ ВСТРЕЧНЫЙ (537,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 37,7 млн) и ШПИОНСКАЯ СВАДЬБА (231,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 19,8 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ПЕРВЫЙ ВСТРЕЧНЫЙ
|573,7
|ШПИОНСКАЯ СВАДЬБА
|231,4
|ОНА СКАЗАЛА «ДА!»
|118,3
|ОТЕЦ ГОДА
|52,7
|ВЕРЮ В ЛЮБОВЬ
|40,7
|ПОСЛЕ ПРОБУЖДЕНИЯ
|38,7
|ДО СКОРОЙ ВСТРЕЧИ
|31,8
Экшн-комедия ГЕЛЯ отметилась предварительным результатом 100,7 тысячи рублей. Лента уступила аналогу КОРЕША (152,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 15,1 млн), но обошла проекты СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ (88,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 18,9 млн) и УРАЛОЧКА (72,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 6,2 млн)
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|КОРЕША
|152,9
|ГЕЛЯ
|100,7
|СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ
|88,2
|УРАЛОЧКА
|72,2
Триллер ДИСПЕТЧЕР предварительно освоил 98,5 тысяч рублей. Новинка превзошла аналог СЛЕД КИЛЛЕРА (58,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 9,2 млн), но уступила триллерам МИЗАНТРОП (112,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 13,9 млн) и БОЧЬ БОЛОТНОГО ЦАРЯ (111,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 16,6 млн)
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|МИЗАНТРОП
|112,1
|ДОЧЬ БОЛОТНОГО ЦАРЯ
|111,8
|ДИСПЕТЧЕР
|98,5
|СЛЕД КИЛЛЕРА
|58,6
Фото: кадр из фильма ДЕТИ-ШПИОНЫ
20.08.2025 Автор: Никита Никитин