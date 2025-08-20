Фестиваль «Кремний» представил жюри питчинга научно-фантастических фильмов и сериалов

Также был продлен прием заявок на участие в защите

Организаторы фестиваля научного и индустриального кино «Кремний», который состоится с 25 по 28 сентября в Новосибирске, объявили состав жюри первого питчинга научно-фантастических проектов.

В него вошли генеральный директор «Марс Медиа Энтертейнмент» Юлия Иванова, продюсеры Алексей Троцюк и Теймур Джафаров, сценарист Савва Минаев, писатель-фантаст и сценарист Юрий Бурносов, а также автор telegram-канала «Ремизорро» Артем Ремизов.

Задача экспертов – выбрать самые перспективные научно-фантастические истории для реализации.

Помимо этого, сообщается, что «Кремний» продлил дедлайн прием заявок на участие в защите – теперь это можно сделать на официальном сайте до 27 августа (включительно).

Фото: пресс-служба фестиваля научного и индустриального кино «Кремний»