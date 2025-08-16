top banner

Юбилейный фестиваль «Золотой ворон» открывает прием заявок

Автор: БК

16 августа 2025

Со следующего года в конкурсную программу смотра впервые войдет полнометражная анимация

X Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон» открывает прием заявок на участие в основных конкурсных программах.

Отмечается, что впервые в конкурсную программу смотра войдет полнометражная анимация.

«Для нас это довольно смелый шаг, но мы верим в этот жанр и убеждены, что сможем показать в Анадыре уникальные произведения экранного искусства в этом направлении. Анимация в целом – одна из наиболее перспективных сфер киноиндустрии, и мы надеемся, что собрав картины из разных стран, мы не только удивим зрителя, но и простимулируем российское, в первую очередь региональное, профессиональное сообщество к развитию полнометражной анимации в нашей стране», – заявил программный директор Александр Соломонов.

Помимо этого, представители СМИ, киноведы и кинокритики, которые приедут на «Золотой ворон», вручат Приз Прессы, который будет своеобразным аналогом Приза ФИПРЕССИ на ведущих зарубежных фестивалях.

К отбору в конкурсные программы фестиваля принимаются полнометражные и короткометражные игровые, неигровые, анимационные фильмы, созданные не ранее 1 января 2024 года. Заявку можно подать до 30 ноября включительно на официальном сайте смотра, а также через платформы Film Freeway и Festhome.

Десятый выпуск «Золотого ворона» пройдет на Чукотке с 30 марта по 12 апреля 2026 года.

Фото: пресс-служба фестиваля

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Обзор изменений графика релизов на неделе 4–10 августа 2025 года
Подробнее
Фестиваль «Короче» представил конкурсную программу
Подробнее
«Кинопоиск» оштрафован на 3 млн рублей
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Одно целое» вновь возглавило официальный прокат
Подробнее
Norm Production попробует себя в анимации
Подробнее
Фонд кино проведет очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства
Подробнее
В Госдуму внесли законопроект о блокировке контента с нецензурной лексикой на стримингах
Подробнее
ФПРК открыл прием заявок на участие в конкурсе короткометражных игровых фильмов
Подробнее
Новый новогодний мюзикл ТНТ выйдет в кинопрокат
Подробнее
Алексей Киселев запустил новую студию Kisa Films
Подробнее
Критерии соответствия фильмов традиционным ценностями будут конкретизированы к марту
Подробнее
Власти Москвы увеличили грант за продвижение образа города в кино
Подробнее
Фестиваль ORIGINAL+Doc представил жюри
Подробнее
Фестиваль «Короче» представил фильмы специального конкурса и внеконкурсные показы
Подробнее
Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» объявил программу
Подробнее
В Москве прошла премьера сериала «Знахарь»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 14–17 августа
Подробнее
Касса России: пиратские релизы остаются на вершине пятую неделю подряд
Подробнее
Международная касса: вперед вырвались две жанровые новинки
Подробнее
Официальная касса России: Голливуд на продленке
Подробнее

Новости по теме

Первый международный фестиваль аутентичного кино «Алания» начал прием заявок
Подробнее
Фестиваль импакт-кино «Лампа» огласил шорт-лист конкурса суперкороткого метра
Подробнее
Фестиваль «Окно в Европу» представил жюри
Подробнее
Объявлена программа Венецианского кинофестиваля
Подробнее
В Москве пройдет Фестиваль индонезийского кино
Подробнее