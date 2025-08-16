Юбилейный фестиваль «Золотой ворон» открывает прием заявок

Со следующего года в конкурсную программу смотра впервые войдет полнометражная анимация

X Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон» открывает прием заявок на участие в основных конкурсных программах.

Отмечается, что впервые в конкурсную программу смотра войдет полнометражная анимация.

«Для нас это довольно смелый шаг, но мы верим в этот жанр и убеждены, что сможем показать в Анадыре уникальные произведения экранного искусства в этом направлении. Анимация в целом – одна из наиболее перспективных сфер киноиндустрии, и мы надеемся, что собрав картины из разных стран, мы не только удивим зрителя, но и простимулируем российское, в первую очередь региональное, профессиональное сообщество к развитию полнометражной анимации в нашей стране», – заявил программный директор Александр Соломонов.

Помимо этого, представители СМИ, киноведы и кинокритики, которые приедут на «Золотой ворон», вручат Приз Прессы, который будет своеобразным аналогом Приза ФИПРЕССИ на ведущих зарубежных фестивалях.

К отбору в конкурсные программы фестиваля принимаются полнометражные и короткометражные игровые, неигровые, анимационные фильмы, созданные не ранее 1 января 2024 года. Заявку можно подать до 30 ноября включительно на официальном сайте смотра, а также через платформы Film Freeway и Festhome.

Десятый выпуск «Золотого ворона» пройдет на Чукотке с 30 марта по 12 апреля 2026 года.

Фото: пресс-служба фестиваля