Драма «Малика» вошла в программу международного кинофестиваля в Пусане

Премьера фильма состоится в секции дебютов и авторских проектов Vision

Первая полнометражная лента кинокомпании Lazy Sunday дебютирует в программе Международного кинофестиваля в Пусане (BIFF) – драма Натальи Уваровой МАЛИКА была отобрана для участия в секции дебютов и авторских проектов Vision.

Действие картины разворачивается в Казахстане. В центре повествования – 12-летняя девочка Малике, которой, согласно обычаям, нужно покинуть родной дом и переехать к отцу, когда ее мать вновь решает выйти замуж.

«Через главную героиню мы хотели показать эмоциональный путь ребенка, стоящего перед судьбоносным выбором в мире, где традиции часто вступают в противоречие с личной свободой», – заявила режиссер.

Продюсерами ленты выступили Артем Васильев, Иван Голомовзюк, Александр Плотников и Павел Дореули.

BIFF пройдет в Южной Корее с 17 по 26 сентября.

Фото: кадр из фильма МАЛИКА