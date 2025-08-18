top banner
Предварительная касса уикенда: «Пушистый форсаж: Гран-при» расположился на второй строчке

Автор: Георгий Романов

18 августа 2025

Прошедший уикенд стал самым слабым в 2025 году

Согласно предварительным данным, прошедший уикенд стал самым слабым в текущем году. Его посещаемость впервые не смогла пробить планку в 700 тысяч проданных билетов за четыре дня проката.

Лучшей новинкой стал анимационный проект ПУШИСТЫЙ ФОРСАЖ: ГРАН-ПРИ (VLG) с результатом порядка 20 млн рублей. Мультфильм совсем немного уступил лидеру недели – семейной комедии НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ (CP), общие сборы которой перешагнули отметку в 750 млн. 

Чуть меньше 11 млн рублей записал на свой счет китайский фильм ужасов ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: ВЫСОТКА 613 (WP). Это позволило проекту занять седьмую строчку чарта. 

В числе других премьер недели, которые смогли пробиться в топ-10 – отечественная комедия УКРАДИ МОЮ МЕЧТУ (AK) и перевыпуск культового аниме Хаяо Миядзаки ПРИНЦЕССА МОНОНОКЕ (RWV). Проекты замкнули таблицу, записав на свой счет 8,9 млн и 7,6 млн рублей соответственно. 

Фото: кадр из фильма ПУШИСТЫЙ ФОРСАЖ: ГРАН-ПРИ

